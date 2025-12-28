Более 3 млрд евро: в Италии подсчитали, сколько помощи предоставили Украине с 2022 года

Италия с начала полномасштабного вторжения России предоставила Украине военную помощь на сумму более 3 миллиардов евро. Речь идет о вооружении, технике и других ресурсах, переданных в рамках решений правительства.

Видео дня

В Риме уже готовят следующий шаг для продолжения поддержки Украины. Об этом заявил генерал Лучано Портолано, начальник Генерального штаба обороны Италии, во время интервью газете Il Sole 24 Ore.

По словам Портолано, объемы помощи Украине реализованы в рамках 11 межведомственных правительственных указов, которые позволили поставки военных материалов, оборудования и техники. Министерство обороны Италии продолжает двустороннюю поддержку Украины именно в рамках этих нормативных решений, которые принимались с 2022 года.

Генерал также сообщил, что в Италии уже ведется обсуждение 12-го правительственного указа, который будет предусматривать дальнейшее предоставление военной помощи Украине. По его словам, вопрос поддержки после завершения войны также находится в поле внимания, однако окончательные решения по формату и срокам будет принимать политическое руководство страны. В то же время военные структуры к такому участию готовы.

Отдельно Портолано обратил внимание на изменение характера современных угроз, подчеркнув, что граница между войной и миром становится все менее четкой. Атаки, по его словам, могут быть направлены не только против вооруженных сил, но и против критической инфраструктуры, коммуникационных сетей и киберсистем даже в формально мирное время.

В этом контексте начальник Генштаба отметил, что Италия планирует наращивать собственные оборонные возможности. В частности, проект бюджета на 2026 год предусматривает увеличение численности военнослужащих на 10 тысяч человек, развитие резервных сил и усиление кибербезопасности.

Зеленский провел переговоры с Джорджей Мелони в Риме. Центральной темой стали перспективы мирного соглашения и поиск форматов, которые могли бы приблизить завершение российско-украинской войны. Отдельно президент поблагодарил итальянское правительство за очередной пакет энергетической помощи. Речь идет об оборудовании, в котором нуждаются украинские объекты инфраструктуры, особенно учитывая зимние риски и последствия российских ударов.

По словам Зеленского, Италия неоднократно демонстрировала готовность включаться в сложные переговорные процессы и брать на себя часть ответственности за европейскую безопасность. Он признал, что сотрудничество с Римом имеет не только формальное, но и персональное измерение, что иногда помогает продвигать решения быстрее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!