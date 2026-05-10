Bloomberg: Трамп может вывести еще больше войск из Европы

В Европе ожидают, что президент США Дональд Трамп не ограничится выводом американского контингента войск НАТО из Германии. Такой же вывод, возможно, ожидает Италию. А в отношении ФРГ еще прогнозируется отмена американского плана размещения ракет дальнего радиуса действия в Германии.

Другие сценарии включают прекращение участия США в некоторых военных учениях. Об этом изданию Bloomberg сообщили "информированные источники".

Кого не было рядом

Кроме информации собственных источников издание приводит фрагмент телефонного разговора Трампа с итальянской газетой Corriere della Sera. В этом разговоре Трамп заявил, что США "все еще рассматривают" вопрос вывода войск с итальянских баз, потому что, по его словам, "США всегда были рядом с Италией, а вот Италии не было рядом, когда она была нужна".

Очевидно, американский лидер намекает на неучастие стран Европы в конфликте США с Ираном. В прошлом месяце Италия отрицала использование США одной из ее авиабаз для операций в Иране, настаивая на том, что "правительство придерживается соглашений и процедур, действующих десятилетиями" и не позволяют проводить боевые операции. Также Италия заявила, что любые такие запросы должны быть вынесены на обсуждение в парламент страны.

Проблема требует изучения

Источники издания утверждают, что оперируют как публичными комментариями Трампа, так и разговорами представителей Альянса с американскими коллегами.

"Если одной из главных причин пребывания США в НАТО является возможность развертывания сил в Европе для их дальнейшей переброски в случае других непредвиденных обстоятельств, а теперь это уже не так – по крайней мере когда речь идет о некоторых членах НАТО, – то это проблема, и ее нужно изучить", – отдельно цитирует издание высказывание госсекретаря США Марко Рубио, недавно прозвучавшее в Италии как раз по поводу сокращения военного контингента.

Что предшествовало

Германия является членом НАТО с мая 1955 года и считается ключевым европейским государством Альянса. Такая ее роль в блоке безопасности объясняется размещением на территории ФРГ составляющих компонент сил быстрого реагирования и авиабаз. Это и авиабаза в Гайленкирхене, и известная база "Рамштайн", и еще много других.

Так или иначе, Трамп уже объявил о выводе пять тысяч военнослужащих из Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша и Литва заявили о готовности усилить американское военное присутствие на своей территории за счет сокращенного контингента в Германии. Ведь сохранение войск США в Европе является ключевым фактором безопасности для восточного фланга НАТО и Балтийского региона, утверждают там.

