Польша и Литва готовы разместить на своей территории дополнительные подразделения армии США в случае их вывода из Германии

Польша и Литва заявили о готовности усилить американское военное присутствие на своей территории, если Вашингтон сократит контингент в Германии. Ведь сохранение войск США в Европе является ключевым фактором безопасности для восточного фланга НАТО и Балтийского региона.

Об этом заявили президент Польши Кароль Навроцкий и глава Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции. Информацию опубликовало польское издание RMF24.

Во время совместных военных учений в Литве Навроцкий заявил, что Польша готова принять американских военных, если президент США Дональд Трамп примет решение о сокращении контингента в Германии. Варшава уже имеет необходимую инфраструктуру для размещения дополнительных подразделений армии США.

Сейчас присутствие американских войск в Европе отвечает интересам безопасности стран Балтии, Центральной и Восточной Европы. Президент Польши добавил, что планирует убеждать Трампа оставить американские силы именно в европейском регионе, даже в случае их вывода из Германии.

Аналогичную позицию высказал президент Литвы Гитанас Науседа... Вильнюс также готов увеличить присутствие союзнических войск и выполнить все инфраструктурные обязательства. Литва ожидает прибытия около 5 тысяч немецких военных до конца 2027 года, а сейчас на территории страны уже находится более тысячи американских солдат.

Между тем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без американского военного присутствия невозможно гарантировать безопасность Европы. Ведь расширение контингента США является стратегической целью Варшавы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск не только из Германии, но и из других стран НАТО. Речь идет, в частности, об Испании и Италии, которые, по его оценке, недостаточно поддержали США во время войны с Ираном.

