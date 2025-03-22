Без личных встреч: в каком формате состоятся 'косвенные' переговоры Украины и РФ

Между Россией и Украиной вскоре снова состоятся переговоры в Саудовской Аравии. Но прямых переговоров с глазу на глаз не будет.

Видео дня

Об этом пишет Washington Post. Издание отмечает, что американские дипломаты встретятся с каждой стороной в отдельности.

"Соединенные Штаты выступили посредниками в переговорах между Киевом и Москвой о прекращении атак в Черном море. Но украинская и американская делегации встретятся 23 марта, а на следующий день США проведут переговоры с представителями РФ", – говорится в сообщении.

Основные темы обсуждения:

– Прекращение атак в Черном море;

– безопасность морской инфраструктуры;

– Возможность ограниченного перемирия.

"Переговоры при посредничестве США будут сосредоточены на предложенном морском прекращении огня в Черном море, по словам Юрия Ушакова, главного помощника президента России Владимира Путина по внешней политике. Участники переговоров будут в отдельных комнатах, полагаясь на посредников, которые будут переносить сообщения туда-сюда", – добавляет издание.

Украина настаивает на полном прекращении огня без предварительных условий. В то время как российский диктатор согласился лишь на частичное перемирие – прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

"Это будут переговоры на близком расстоянии… что-то вроде челночной дипломатии в отеле", – заявил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в интервью ABC News.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин "должен прекратить выдвигать ненужные требования, которые только продолжают войну".

Впрочем, остается непонятным, как будет обеспечено более возможное прекращение огня, поскольку Россия отказывается от какой-либо роли миротворческих сил при поддержке НАТО.

"Это время прекращения огня, когда вещи наиболее чувствительны и могут сойти с рельсов. Мы должны ожидать зигзагов. Один шаг вперед, два шага назад", – сказал Сэмюэль Чарап, российский аналитик аналитического центра Rand.

Толчок Москвы к военно-морскому перемирию в Черном море имеет смысл, отмечает видение, поскольку Украина парализовала там значительную часть флота РФ и "контролирует большинство вод с помощью морских беспилотников".

"Здесь у Путина нет преимущества, поэтому ему удобно согласиться на частичное прекращение огня на этом участке", – говорится в материале.

Ранее появилась информация о том, что представители Украины и США для следующего раунда переговоров якобы встретятся уже в воскресенье, 23 марта. Это произойдет в городе Эр-Рияд, столице Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На брифинге 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, Украина и РФ уже наметили "очертания" соглашения по урегулированию войны. Он утверждал, что полное прекращение огня будет "очень скоро".

– 19 марта спикер Госдепа Темми Брюс сообщила, что на встрече в Саудовской Аравии будут присутствовать высокопоставленные должностные лица, но не лидеры стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!