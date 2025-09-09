Бербок приняла присягу президента Генассамблеи ООН: какова ее позиция по Украине

Избранный президент Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок официально приняла присягу в Нью-Йорке и приступила к исполнению обязанностей председателя 80-й сессии. Церемония состоялась накануне открытия новой сессии, которая продлится традиционно с сентября по сентябрь.

Видео дня

Как сообщил "Укринформ", Бербок присягнула добросовестно выполнять свои обязанности со всей преданностью и благоразумием. Она также обязалась действовать в интересах Организации Объединенных Наций, не принимая указаний ни от одного правительства или внешнего источника. Процедура состоялась во время заключительного заседания 79-й сессии Генассамблеи.

Бербок известна своей жесткой позицией относительно российской агрессии против Украины. Еще во время работы на посту министра иностранных дел Германии она неоднократно осуждала действия Кремля и призывала международное сообщество к усилению давления на Москву. После избрания президентом ГА политик поблагодарила своих сторонников и заявила, что стремится быть честным посредником для всех участников Ассамблеи.

Вызовы для нового президента

Избрание Бербок в июне сопровождалось сопротивлением страны-агрессора России, которая открыто выступала против ее кандидатуры. Москва обвиняла немецкого политика в предвзятости, но несмотря на это большинство государств-членов поддержали ее. Для Украины ее назначение стало позитивным сигналом, ведь Бербок ранее неоднократно подчеркивала: не может быть настоящего мира без восстановления территориальной целостности.

В апреле в интервью Deutsche Welle она указывала на отсутствие прогресса в вопросе возвращения украинских детей, насильно вывезенных Россией. По ее убеждению, государство, которое похищает детей, не может демонстрировать искреннее стремление к миру. Она также напомнила о необходимости уголовной ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины.

Позиция в отношении России

Бербок четко заявляет, что отмена санкций против России возможна только после достижения настоящего мира. Она подчеркивает: Европа выступает за мир без каких-либо предварительных условий и без компромиссов относительно независимости и территориальной целостности Украины.

"Реальность показывает, что стратегия Путина – не мир, а дальнейшее разрушение. Здесь, к сожалению, ничего не изменилось", – констатировала Бербок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что избрание Анналены Бербок считалось формальностью, но незадолго до выборов одно из государств-членов (Россия) попыталось создать препятствия и настояло на тайном голосовании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!