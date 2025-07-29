Беларусь наращивает оборонное производство для нужд российского ВПК – разведка

Беларусь наращивает оборонное производство для нужд российского ВПК. На фоне западных санкций Россия ищет альтернативы получения компонентов своего вооружения.

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Такой альтернативой может стать Беларусь, где особенно интенсивно сейчас запускают производства БпЛА, электроники двойного назначения и прицелов. Подробности сообщили в Службе внешней разведки.

Что известно

Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, она попала под западные санкции, которые, вместе с логистическими барьерами, усложнили производство российских вооружений. Поэтому с тех пор, отметили в СВР, Москва ищет альтернативные источники получения компонентов для своего ВПК вместо западных, получить которые агрессор сейчас не может или может получить значительно дороже, дольше и в меньших объемах.

Именно поэтому резко вырос спрос на белорусские оборонные технологии. И Минск на это соответственно реагирует.

"Правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой. Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях – от агротехники до фармацевтики", – говорится в сообщении СВР.

Несмотря на то, что реализация многих гражданских инноваций – новые тракторы, лекарства или продукты питания – расписана на годы вперед, инвестиции в ВПК все больше носят характер сверхсрочных. Большинство связанных с армией объектов должны быть построены и введены в эксплуатацию в пределах года-полутора", – отметили во внешней разведке.

В СВР привели в пример белорусский завод по производству композитных элементов для БпЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов. Проект заморозили еще в 2020 году, однако возобновили после начала войны. К концу 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность.

Аналогичная динамика наблюдается на предприятии "Зенит-БелОМО", где разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров из стран СНГ. Запуск линий запланирован на август, до конца года завод должен заработать на полную.

Так же на предприятии "Интеграл" продолжается расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения. Речь идет, в частности, о микросхемах, которые РФ может использовать для систем наведения в ракетах Х-101. Новый цех должны ввести в эксплуатацию в декабре, а в 2026-м – довести до номинального уровня производства.

Что предшествовало

Ранее в СВР рассказали, что белорусский диктатор Александр Лукашенко снова использует мигрантов как инструмент давления на ЕС.

Также украинская разведка раскрыла данные танкеров "теневого флота" РФ. На их основе был обновлен соответствующий черный список.

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