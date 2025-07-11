Украинская разведка раскрыла данные танкеров "теневого флота" РФ: "черный список" обновили

Украинская разведка выяснила данные о новых танкерах из "теневого флота" России и Ирана. Это позволит западным странам наложить на них санкции, чтобы ограничить использование этих судов для незаконной транспортировки нефти.

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Информация была опубликована Главным управлением разведки Минобороны Украины. Отмечается, что идентифицированные танкеры российского "теневого флота", не имея надлежащего западного страхования, обеспечивают российские морские экспортные потоки нефти и нефтепродуктов из портов в Балтийском и Черном морях, а также из арктического и тихоокеанского регионов в Индию, КНР и другие страны, применяя обманчивые и высокорискованные практики судоходства. Эти танкеры – это:

LISTIGA (IMO: 9292838, флаг – Сьерра-Леоне);

(IMO: 9292838, флаг – Сьерра-Леоне); LIRUO (IMO: 9388881, флаг – Сьерра-Леоне);

(IMO: 9388881, флаг – Сьерра-Леоне); GOLDEN EAGLE (IMO: 9255684, флаг – Сент-Китс и Невис);

(IMO: 9255684, флаг – Сент-Китс и Невис); BIVOLA (IMO: 9200665, флаг – Панама);

(IMO: 9200665, флаг – Панама); KAI FU (IMO: 9207099, флаг – Панама);

(IMO: 9207099, флаг – Панама); SMYRTOS (IMO: 9389100, флаг – Панама);

(IMO: 9389100, флаг – Панама); SEASON I (IMO: 8806066, флаг – Панама);

(IMO: 8806066, флаг – Панама); PRISMA (IMO: 9296979, флаг – Панама);

(IMO: 9296979, флаг – Панама); SANAR-18 (IMO: 9465081, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 9465081, флаг – Российская Федерация); ARMADA EXPLORER (IMO: 9577042, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 9577042, флаг – Российская Федерация); FLURA (IMO: 9354836, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 9354836, флаг – Российская Федерация); SERGEY TERSKOV (IMO: 9687965, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 9687965, флаг – Российская Федерация); VOLGONEFT-251 (IMO: 8208057, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 8208057, флаг – Российская Федерация); VOLGONEFT-160 (IMO: 8886726, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 8886726, флаг – Российская Федерация); ARKTY (IMO: 9453537, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 9453537, флаг – Российская Федерация); МТ КОНСТАНТИНОВСК (IMO: 9113276, флаг – Российская Федерация);

(IMO: 9113276, флаг – Российская Федерация); SAMADHA (IMO: 9286281, флаг – Сьерра-Леоне);

(IMO: 9286281, флаг – Сьерра-Леоне); SARASWATI (IMO: 9338889, флаг – Панама);

(IMO: 9338889, флаг – Панама); MONARCH I (IMO: 9377179, флаг – Панама);

(IMO: 9377179, флаг – Панама); LION I (IMO: 9384060, флаг – Панама).

По данным ГУР, некоторые из идентифицированных нефтетанкеров заходят в порты временно оккупированного украинского Крыма. Кроме того, часть из них связана с российскими компаниями, в том числе подсанкционными, в частности: АО "Волготанкер", ООО "Волготранс", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Энея", ООО "СБК Долина", ООО "Родные поля", а также ООО "Стаксель".

Последняя компания перевозила мазут танкером "Волгонефть-212". В декабре 2024 года он затонул в районе Керченского пролива, что повлекло разлив мазута и экологическую катастрофу.

Также были определены данные 11 танкеров из иранской "Армады призраков". Они обеспечивают значительные нефтяные доходы Тегерана, благодаря которым страна продолжает разрабатывать и распространять оружие, а также осуществлять дестабилизационную деятельность, в частности через своих региональных прокси. Это такие суда:

GLOBAL DIGNITY (IMO: 9306227, флаг – Либерия);

(IMO: 9306227, флаг – Либерия); GLOBAL CREST (IMO: 9313084, флаг – Либерия);

(IMO: 9313084, флаг – Либерия); GLOBAL BEAUTY (IMO: 9283727, флаг – Либерия);

(IMO: 9283727, флаг – Либерия); GLOBAL ANGEL (IMO: 9313180, флаг – Либерия);

(IMO: 9313180, флаг – Либерия); GLOBAL ACE (IMO: 9190705, флаг – Либерия);

(IMO: 9190705, флаг – Либерия); CHILL 1 (IMO: 9714898, флаг – Либерия);

(IMO: 9714898, флаг – Либерия); STAR TWINKLE (IMO: 9256867, флаг – Либерия);

(IMO: 9256867, флаг – Либерия); IMPALAS (IMO: 9714148, флаг – Либерия);

(IMO: 9714148, флаг – Либерия); BIG MAB (IMO: 9288255, флаг – Либерия);

(IMO: 9288255, флаг – Либерия); ROC (IMO: 9275660, флаг – Либерия);

(IMO: 9275660, флаг – Либерия); BALU (IMO: 9235434, флаг – Камерун).

Таким образом, количество судов теневого танкерного флота РФ и Ирана в разделе "Теневой флот" портала War&Sanctions возросло до 626 судов. Их общий дедвейт – почти 67 млн метрических тонн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, под западными санкциями находится уже около 400 российских танкеров, однако эксперты утверждают, что общее количество "теневого флота" РФ достигает от 600 до 1000 судов. Таким образом, реальный масштаб флота, который Россия использует для обхода санкций, в 1,5-2,5 раза превышает общеизвестные цифры.

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