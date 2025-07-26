Лукашенко снова использует мигрантов как инструмент давления на ЕС – внешняя разведка

Европейский Союз сталкивается с новой волной нелегальной миграции, вызванной ухудшением ситуации в Африке и на Ближнем Востоке. При этом некоторые авторитарные режимы используют проблему, как геополитический инструмент.

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Речь идет, в частости, о самопровозглашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Нелегалы транзитом едут в Польшу

По данным украинской разведки, проблема нелегальной миграции снова оказалась в центре внимания. Однако если для одних стран это проблема, другие политические режимы, имеющие опыт использования мигрантов как геополитического инструмента, пользуются случаем, чтобы обострить ситуацию в Евросоюзе.

Один из них – белорусский диктатор Лукашенко, вновь задействующий свою территорию для транзита нелегалов в Польшу. Часть потоков прибывает из Ливии – напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

Ситуация повторяется

Сценарий повторяет кризис 2021 года, когда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций. Этот шантаж не сработал и ограничения только усилились, а дипломатическая изоляция Минска усугубилась.

Служба внешней разведки Украины отмечает, что несмотря на тотальную зависимость от Кремля, белорусский диктатор действует гибко. Он продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но избегает откровенной эскалации, чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в том числе с Венгрией, последовательно выступающей против миграции.

Что предшествовало

В украинской разведке предупреждают, что ухудшение ситуации в Африке и на Ближнем Востоке напрямую влияет на страны Европейского Союза. В частности, обострение миграционной ситуации на восточных рубежах ЕС повышает риски европейской безопасности и создает дополнительные возможности для маневрирования авторитарных режимов.

При этом Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита российского диктатора, сохраняет автономию в вопросах тактики и демонстрирует готовность использовать проблему с мигрантами для политического давления на Запад.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александр Лукашенко заявил, что граждане РБ "должны быть благодарны" действующей власти и "молиться на нее" за то, что в стране нет войны. В то же время, по его словам, "ситуация военная" – из-за сложностей в аграрном секторе.

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