"Банде слили конфиденциальную информацию": детективы выяснили, кто помог ворам ограбить Лувр
К ограблению Лувра, которое произошло в Париже 19 октября, могли быть причастны работники музея. У детективов есть доказательства того, что по меньшей мере один из сотрудников службы безопасности перед преступлением контактировал с грабителями.
Об этом сообщили источники The Telegraph. Вероятно, банда получила конфиденциальную внутреннюю информацию о системе безопасности музея и воспользовалась ею для планирования своей "операции".
Новые подробности о нашумевшем ограблении
Неназванный собеседник журналистов сообщил: "Есть цифровые криминалистические доказательства, которые показывают, что между одним из охранников музея и ворами было соглашение". Вероятно, речь идет о сообщениях в социальной сети. Официально эти материалы обнародованы не были.
Воры выдали себя за ремонтников и проникли в галерею Аполлона на правом берегу Сены с помощью грузовика, оборудованного 27-метровым подъемником для мебели.
Попав внутрь за считанные минуты, они забрали восемь предметов из королевских драгоценностей Франции, которые хранились в специальной экспозиции. Некоторые сравнивают эту утрату с пожаром в Нотр-Даме 2019 года.
Мебельный лифт был установлен на грузовике, который угнали примерно в двух милях от аэропорта Шарля де Голля к северо-востоку от столицы Франции.
На балконе второго этажа, через который воры проникли в музей, не было камер видеонаблюдения. Очевидно, что преступники заранее знали об этом факте.
Расследование, которое возглавляет Бригада по борьбе с бандитизмом судебной полиции совместно с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей Франции, ведут более 100 сотрудников.
К помощи также привлечена израильская разведывательная компания CGI Group, которая ранее помогла раскрыть кражу на несколько миллионов фунтов стерлингов в Зеленом хранилище в Дрездене, Германия.
Звика Наве, исполнительный директор компании, заявил, что не будет комментировать подробности. "Однако в качестве исключительного случая к нам обратились стороны, связанные с Лувром, с просьбой помочь в идентификации лиц, причастных к ограблению, а также в возвращении похищенных сокровищ", – подтвердил он.
