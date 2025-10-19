УкраїнськаУКР
Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии против рака. Фото

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как стало известно о начале курса лечения от рака предстательной железы. 82-летнего политика заметили в субботу возле церкви Святого Иосифа на Брендивайне, которую он посещает уже много лет.

Об этом сообщает New York Post. Байден посетил вечернюю мессу и провел около 50 минут на службе. После завершения он медленно вышел из храма, опираясь на женщину, которая помогала ему передвигаться.

Над правым глазом у экс-президента остался шрам после недавней операции по удалению рака кожи. Байден был одет в темный костюм и несколько минут общался с прихожанами, прежде чем покинуть территорию церкви. Его жена, Джилл Байден, на этот раз не сопровождала его.

На прошлой неделе стало известно, что Байден проходит пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии из-за рака предстательной железы четвертой стадии, который уже распространился на кости. По словам врачей, заболевание имеет высокий уровень злокачественности – индекс Глисона 9 из 10 возможных. В то же время рак чувствителен к гормональному лечению, что позволяет проводить комбинированную терапию.

Медики назначили Байдену гормональные препараты и курс лучевых процедур. Диагноз был поставлен после обследования, проведенного из-за проблем с мочеиспусканием – тогда врачи обнаружили небольшой узел в предстательной железе.

Кроме этого, Байден неоднократно лечился от рака кожи. Последний раз операцию ему провели месяц назад – хирурги удалили опухоли на лбу, оставив видимый шрам. Ранее, в 2023 году, тогдашнему президенту также удаляли раковую опухоль из груди.

После выхода из Белого дома в январе Байден редко появлялся на публике. Его участие в мероприятиях ограничивается короткими появлениями и публичными отчетами о состоянии здоровья.

Несмотря на лечение, команда политика сообщила, что в ближайшее время он планирует принять участие в двух событиях – церемонии награждения в Бостоне и благотворительном вечере Демократической партии в Небраске.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября бывший президент США Джо Байден сделал заявление о достижении мира на Ближнем Востоке и освобождении заложников, которых удерживал ХАМАС. Он также отметил роль своего преемника Дональда Трампа в достижении обновленного соглашения о прекращении огня.

