'Моя администрация неутомимо работала': Байден сделал заявление о роли Трампа в достижении мира на Ближнем Востоке

Бывший президент США Джо Байден сделал заявление о достижении мира на Ближнем Востоке и освобождении заложников, которых удерживал ХАМАС. Он также отметил роль своего преемника Дональда Трампа в достижении обновленного соглашения о прекращении огня.

Об этом Байден сообщил в соцсети X. По его словам, путь к этому соглашению был сложным.

Байден прокомментировал мирные инициативы на Ближнем Востоке

"Я глубоко благодарен и чувствую облегчение, что этот день наступил – для последних 20 живых заложников, которые прошли через невероятный ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс восстановить свою жизнь", – отметил политик.

По его словам, путь к мирному соглашению был нелегким. Байден напомнил, что его администрация активно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинцам и прекращением боевых действий.

"Моя администрация неустанно работала над тем, чтобы вернуть заложников домой, оказать помощь палестинским гражданским лицам и прекратить войну. Я выражаю свое уважение президенту Трампу и его команде за их работу по достижению обновленного соглашения о прекращении огня", – отметил он.

Ближний Восток на пути к миру

Байден добавил, что усилия всех сторон стали важным шагом к стабильности в регионе. Благодаря поддержке США и международного сообщества, стороны конфликта смогли договориться об условиях, которые открывают путь к длительному миру.

"Сейчас, при поддержке Соединенных Штатов и мира, Ближний Восток на пути к миру, который, я надеюсь, продлится долго, и к будущему как для израильтян, так и для палестинцев, где будут царить одинаковый уровень мира, достоинства и безопасности", – подчеркнул политик.

Что известно об освобождении заложников

13 октября террористическая группировка ХАМАС освободила 20 заложников, захваченных в Израиле, согласно условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Среди них был выходец из Украины Максим Харкин, который попал в плен 7 октября 2023 года. Мужчина родился в Донецке, долгое время жил в Израиле, а впоследствии получил паспорт РФ.

После этого в Египте состоялось подписание договоренностей. Свои подписи на документе поставили президенты: Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, США – Дональд Трамп, а также эмир Катара шейх Тамим бин Халифа Аль Тани. Они выступали посредниками для заключения соглашения.

В то же время ХАМАС заявил об официальном завершении войны с Израилем и начале прекращения огня. Согласно договоренностям, предполагается открытие пограничного перехода Рафах в двух направлениях, а также освобождение всех женщин и детей, которые находятся в израильских тюрьмах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. По его словам, это станет частью более широкого мирного соглашения между сторонами, подписание которого ожидается уже в ближайшее время. В обмен Израиль пообещал освободить группу палестинских заключенных из своих тюрем.

