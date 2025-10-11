Байден проходит лучевую терапию от рака: что известно о состоянии экс-президента США

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения после диагноза рака простаты. Байдену, который в ноябре будет праздновать 83-летие, сейчас оказывают комплексную медицинскую помощь.

Об этом в субботу сообщил его представитель, отметив, что болезнь обнаружили в мае этого года. В комментарии агентству Reuters его офис уточнил, что у Байдена обнаружили агрессивную форму метастатического рака, который уже распространился на костную ткань. Болезнь считается чувствительной к гормональной терапии, поэтому врачи ожидают положительной реакции на лечение.

Комментарии команды и состояние Байдена

Согласно официальному заявлению, президент проходит лечение в рамках утвержденного медицинского плана. В сентябре Байдену также провели хирургическую процедуру – так называемую операцию Мооса – для удаления злокачественных клеток из кожи. Его команда уверяет, что лечение проходит под постоянным наблюдением специалистов, а все этапы терапии согласованы с ведущими онкологами США.

Сам Байден отреагировал на ситуацию публично."Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл узнали, что мы самые сильные именно в сломанных местах. Спасибо за любовь и поддержку", – написал он в своем посте в соцсети X.

Врачи объяснили течение болезни

Как сообщают в Центре контроля и профилактики заболеваний США, в 2021 году было зафиксировано более 236 тысяч случаев рака простаты, из которых примерно 8% приходились на позднюю стадию, когда метастазы выходят за пределы простаты. Такие случаи классифицируются как четвертая стадия, то есть самая продвинутая форма заболевания.

Несмотря на сложный диагноз, специалисты отмечают, что гормональная чувствительность опухоли дает шанс эффективно контролировать процесс. Байден продолжает проходить лечение под наблюдением врачей, и его офис не сообщает об угрозе жизни экс-президента.

Прошлые проблемы со здоровьем и политический контекст

Здоровье Байдена неоднократно привлекало внимание общественности еще во время его каденции в 2021–2025 годах. В июле прошлого года он неожиданно прекратил кампанию по переизбранию после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, вызвавших беспокойство среди демократов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российский диктатор Владимир Путин предоставил гражданство РФ экс-помощнице Джо Байдена Таре Рид, соответствующий указ был размещен на сайте Кремля. В 2020 году женщина обвинила бывшего президента Соединенных Штатов в сексуальных домогательствах и нападениях на нее во время ее работы в его офисе в Сенате в 1993 году.

