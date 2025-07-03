Азербайджанский гамбит: что стало спусковым крючком для резкого обострения отношений с Россией и какими будут последствия

В течение последней недели отношения между Азербайджаном и Россией резко обострились, что для многих в Украине стало довольно неожиданным. Но это обусловлено недостаточной информированностью, ведь события, назревавшие уже давно и имеющие под собой многолетние причины, были в той или иной форме неизбежны.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем проанализировать причинно-следственную взаимосвязь в происходящем сейчас между Баку и Москвой противостоянии, хочу напомнить 2020 год и войну в Карабахе. Удивительно, но тогда часть украинцев не понимали, что Азербайджан проводит освободительную операцию по возвращению своей законной территории и считали, что это была агрессия и оккупация Армении.

Опять-таки, слабая информированность на первом этапе не позволяла сформировать верное представление о происходящем осенью 2020 в Карабахе.

К этим событиям мы еще вернемся, ведь они являются неотъемлемой частью необходимой для полноты картины причинно-следственной взаимосвязи. А начну я именно с того, что послужило причиной нынешнего обострения.

Спусковой крючок

В последние месяцы в России резко возросло преследование мигрантов, особенно получивших российское гражданство. Причем касается это представителей практически всех неславянских национальностей, а не только азербайджанцев. Но именно на азербайджанскую диаспору началось с начала 2025 года особое давление, вылившееся в конце июня вопиющим по уровню беззакония случаем.

В Екатеринбурге российские силовики провели задержание до полусотни представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в совершении преступления, датированного 2001 годом. Что примечательно, среди задержанных были лица которые на тот момент... были детьми либо не родились вовсе.

Главные подозреваемые, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, в ходе задержания прямо в своей квартире подверглись пыткам и были убиты. Пытали и других задержанных, восемь из которых пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии.

Разумеется, у преступления нет срока давности. Но очень странным выглядит то, что недоказанное тогда в стенах ФСБ решили вдруг вспомнить 24 года спустя и устроить масштабную облаву на азербайджанскую диаспору с незаконным применением настолько чрезмерного насилия, что главные подозреваемые скончались.

Еще раз отмечу, что преследование азербайджанцев в России системно проводится уже не первый месяц и согласно одной из версий за этими акциями стоит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. То есть, все это происходит не по некой местной инициативе силовиков, а соответствующее распоряжение было спущено с самого верха. Иными словами – носит государственный характер.

Разумеется, официальный Баку не мог оставаться в стороне, когда его граждан открыто, преследуют, пытают и убивают и, что называется, вывернул кожух наизнанку.

Но прежде чем продолжить эту тему, проведу небольшой экскурс в историю двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

Недобрососедские отношения

У многих могло возникнуть впечатление, что между двумя странами достаточно взвешенные отношения, которые если и не назвать откровенно дружескими, то по крайней мере добрососедскими – вполне. Но это еще одна ошибка, обусловленная плохой информированностью. Азербайджан и Россия никогда не были добрыми соседями, а скорее наоборот.

Не буду колесо времени откатывать слишком далеко назад, просто вернусь в ночь на 20 января 1990 года, когда советские войска, согласно указу о чрезвычайном положении, пошли на штурм столицы Азербайджана – Баку.

В штурме принимала участие группировка численностью более 25 тысяч человек в составе позорных, карательных:

- 106-й ВДД;

- 76-й ВДД;

- 56-й ДШБр;

- 21-й ОДШБр;

- 22-го МП;

- 8-го МП.

Штурм Баку начался с диверсии, взрыва энергоблока на АзГосТелеРадио, что лишило жителей страны доступа к информации в оперативном режиме. В Баку выдвинулись вышеупомянутые формирования по направлениям Сумгаит-Хырдалан с крюком через Бинагади; Локбатан-Патамдар; Тюркан - и широким охватом через Мардкан и Бина, с выходом с восточной стороны столицы.

Причиной штурма было то, что азербайджанский Народный фронт стал серьезным соперником для Коммунистической партии Азербайджана, хотя, советские СМИ манипулировали и называли причиной военной операции в Баку защиту армянского населения. Хотя с годами, по мере рассекречивания ряда документов выяснилось, что силовая акция готовилась еще со второй половины 1989 года. То есть, кровавый террор нес исключительно политический характер, планировавшийся заранее.

Результатом террора стало еще большее желание азербайджанцев быть независимыми от СССР, а также появление Аллеи шехидов в Баку, которая не дает забывать о том, какой ценой досталась свобода и независимость.

Тем не менее в Азербайджане московские политократы видели потенциальную региональную угрозу – с учетом возможностей Баку по доминированию на Южном Кавказе и не только. Сильный Азербайджан не нужен был как старому СССР, так и новой России, а потому было принято решение ослаблять его через региональный конфликт, который бы высасывал ресурсы, не давал возможности развиваться на полноту своего потенциала.

Таким конфликтом стал Карабах в активную фазу противостояния, на территории которого незаконным армянским формированиям помогали в том числе и российские подразделения.

После оккупации Карабаха уже современная Россия для оказания давления на обе стороны и сохранения удаленного контроля над регионом стала насыщать оружием в равной степени как Армению, так и Азербайджан, но по очень интересной схеме. Армении очень часто продавалось оружие в долг, в кредит от самой же России. Некоторые кредиты затем прощались, то есть оружие доставалось Еревану бесплатно, а Азербайджан покупал за живые деньги – без каких либо поблажек.

В Азербайджане никогда не относились хорошо к России, памятуя преступления прошлого, и старались вести с неадекватным соседом максимально взвешенную политику – не провоцируя агрессии и имитируя добрососедство. Но вечно это не могло продолжаться.

Период перелома

Им можно назвать исторический период с 2020 года, когда в рамках 44-дневной войны Азербайджан освободил большую часть Карабаха. Это стало не только серьезным военным ударом по Армении, но и репутационным по России, которая наблюдала за тем как теряется ее зона влияния и точка давления на регион.

В очень короткие сроки Азербайджан заключил ряд договоров, в том числе Шушинскую декларацию с Турцией в 2021 году, значительно расширяющую двусторонние отношения между странами как в гуманитарных, культурных, экономических, так и в военных вопросах.

Азербайджан демонстративно вел более независимую политику, без оглядки на Москву, и в 2022 году не поддержал на дипломатическом уровне российское полномасштабное вторжение в Украину, а как раз наоборот: с первых же дней направил в Киев караваны с гуманитарной помощью.

В сентябре 2023 года Азербайджан начал 24-часовую войну, результатом которой стало полное освобождение Карабаха, без серьезного сопротивления армянской стороны и вывод из региона так называемых российских "миротворцев".

Примечательно то, что параллельно с боевыми действиями Азербайджана в Карабахе, начиная с 2020 года из орбиты влияния Кремля стала выходить и Армения, причем довольно стремительно. Вместо старого соглядатая Ереван стал налаживать, укреплять и масштабировать сотрудничество с Францией, Индией, Грецией и даже Ираном.

Но именно 25 декабря 2024 стало понятным, что так, как было прежде, пускай и натянуто и имитационно, но уже никогда не будет. Речь идет о трагедии с самолетом Embraer E190 Азербайджанских авиалиний, который выполнял пассажирский рейс № 8243 по маршруту Баку - Грозный и был поврежден российской системой ПВО ЗРПК "Панцирь-С1".

Вместо того, чтобы посадить самолет в ближайшем аэропорту, российские диспетчеры отправили поврежденный борт через Каспийское море в казахский Актау. По пути следования россияне глушили его РЭБ – для того, чтобы экипаж не мог связаться с землей и доложить обстановку. Расчет был на то, что борт рухнет в море и никто так и не узнает причин катастрофы.

Этот факт взорвал азербайджанскую общественность, но еще больше Баку возмутило то, что Россия продолжала даже при наличии фактов и доказательств своей вины нагло врать и наотрез отказывалась извиняться за пролитую кровь.

В принципе, точно так же как и не извинялась за кровавые события 20 января 1990 года, за поддержку Армении в ходе первой войны в Карабахе и многие другие свои преступления, совершенные не только против Азербайджана, но и многих других стран бывшего СССР. Не в правилах Москвы извиняться.

Ответом Азербайджана стало не только охлаждение отношений, но и более активная работа азербайджанских спецслужб по российской агентуре в стране.

Гибридное противостояние Азербайджана и России

Нынешнюю фазу отношений Баку и Москвы я могу назвать гибридным противостоянием. За десятилетия имитационно добрососедских отношений Россия расширила в Азербайджане свою агентурную сеть, но это не означает, что если местные спецслужбы не трогали российских агентов, то о них никто не знал.

Азербайджанские спецслужбы на очень высоком уровне контролируют ситуацию в стране и по мере возникновения не пассивных, а активных угроз противодействуют не задумываясь. В частности, в феврале 2025 года в Баку было объявлено о закрытии "Русского дома" – псевдокультурного представительства России, которое во многих странах представляло собой оперативный штаб для шпионов и работы с агентурой.

На протяжении последнего полугодия Азербайджан методично, открыто, официально и без привлечения особого внимания СМИ занимался зачисткой российско агентуры на своей территории. И совершенно не исключаю того, что нынешний виток преследований и насилия в отношении азербайджанской диаспоры в России – это именно реакция российской власти на то, что в Азербайджане им весьма болезненно пообрубали те ниточки, за которые они тянули не просто годами, а порою и десятилетиями.

Выводы

Россия начала масштабную кампанию по преследованию мигрантов, рейды Следственного комитета, проводимую как с целью повышения показателей мобилизации, так и оказания давления на диаспоры и правительства других стран. Но именно Азербайджан стал той костью в горле у российских силовиков, которую не получилось ни перекусить, ни проглотить.

Историческая память о совершенных Россией преступлениях жива у азербайджанцев, а нынешний подход к двусторонним отношениям уже не работает. В то время, как Россия понесла тяжелейшие репутационные потери, утратила доверие партнеров, предала сирийского диктатора Башара Асада и Иран, а также не может достигнуть серьезных результатов в войне против Украины, Азербайджан в региональной политике выглядит не просто увереннее, но именно выходящим на тот уровень, которого опасались в конце 1980-х советские политократы.

Нынешнее противостояние на Южном Кавказе вряд ли может перерасти в горячую фазу, не те силы у России для проведения так называемой "СВО" против Азербайджана (к чему только и могут призывать российские пропагандисты, даже называя Баку "русским городом"). А вот то, что внутри самой РФ растут репрессии против иных национальностей и представителей иного вероисповедания – это очередной пример того, что шовинизм был, есть и всегда будет оставаться основой российской государственной политики.

Россия в очередной раз показала свое истинное личико, искаженное гримасой расизма и религиозной нетерпимости. И это происходит практически всегда, когда недоимперия чувствует себя неуверенной и местное, "титульное" население следует срочно отвлекать от обнищания, деградации и проваливающихся под землю дворовых туалетов стабильности.

И на сегодняшний день Азербайджан одним из первых настолько активно противопоставил себя такой форме шантажа и насилия. В случае же закручивания спирали шовинизма в России абсолютно не исключаю того, что к позиции Баку присоединятся и другие страны, граждане которых в РФ ощущают на себе преследования и притеснения.

Как и всегда, своими действиями, восхваляемыми российской пропагандой, Россия только заводит себя же в глухой угол.