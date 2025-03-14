Австралия вооружается противокорабельными ракетами из-за угрозы Китая – Reuters

Австралия на фоне активных военных учений ВМФ Китая у ее берегов хочет вооружиться новыми противокорабельными ракетами большой дальности и радарами наведения для защиты морских подходов к стране. Правительство оценивает эффективность двух типов усовершенствованных ракет, запускаемых с мобильных пусковых установок; решение ожидается к концу года.

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Как передает Reuters, представители правительства Австралии заявили, что новое оружие одного из претендентов – Precision Strike Missile производства американской компании Lockheed Martin – будет иметь дальность до 1000 км, и запускать эти ракеты смогут РСЗО HIMARS.

Известно, что Австралия заказала у Соединенных Штатов 42 пусковые установки HIMARS. Ожидается, что они будут введены в эксплуатацию в 2026-27 годах.

Precision Strike Missile (или же PrSM) – это баллистическая ракета малой дальности, разработанная в США для замены ATACMS.

В Соединенных Штатах заявляли, что в июне 2024-го армия страны успешно применила две ракеты Precision Strike Missiles для атак по движущейся цели в море во время учений в Тихом океане. Удары потопили корабль-мишень.

По словам Мика Райана, генерал-майора австралийской армии в отставке, новые ракеты усилят ударный потенциал и будут сдерживающим фактором для потенциальных противников.

"Вы можете разместить пусковую установку HIMARS с морской ударной ракетой в Сиднее, и она сможет поразить один из этих кораблей", – сказал Райан.

Второй вариант для австралийской армии – это закупка дополнительных Naval Strike Missile, разработанных норвежской Kongsberg Defence & Aerospace. Эти противокорабельные ракеты уже используются Королевским австралийским флотом и морскими пехотинцами США в Индо-Тихоокеанском регионе. Операторами также являются Малайзия, Германия и Польша.

Напомним: Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая в течение почти месяца проводил военные учения вокруг Австралии, фактически окружив страну. И в конце февраля Пекин разместил три военных корабля – один из своих самых мощных крейсеров, фрегат и судно снабжения – недалеко от крупнейших городов Австралии Сиднея и Мельбурна.

Сотрудники австралийских служб безопасности ожидают, что китайские военные корабли станут регулярными посетителями побережья Австралии – даже в большем количестве, чем раньше.

Гендиректор Национальной разведки Австралии Эндрю Ширер заявил 24 февраля, что некоторые действия китайского флота, по-видимому, "были направлены на провокацию", признав при этом, что размещение кораблей не выходило за рамки международного права.

Как писал OBOZ.UA, недавно премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его страна "открыта для рассмотрения" любых предложений по завершению российско-украинской войны. В частности, правительство готово обсуждать вопрос участия в развертывании миротворцев на территории Украины, если такое обращение поступит.

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