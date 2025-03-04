"Мы открыты": Австралия готова рассмотреть возможность отправки своих миротворцев в Украину

Австралия "открыта для рассмотрения" любых предложений по завершению российско-украинской войны. В частности, правительство страны готово рассмотреть вопрос участия в развертывании миротворцев на территории нашего государства, если такое обращение поступит.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, сообщает ABC. По его словам, страна стремится к установлению мира в Украине и обеспечению того, что агрессия РФ не повторится.

Албанезе заявил, что Австралия готова рассмотреть предложение об отправке миротворцев в Украину, если получит соответствующее обращение.

"Сейчас ведутся дискуссии о потенциальном развертывании миротворцев в Украине, и мое правительство открыто для рассмотрения любых предложений в будущем", – отметил глава австралийского правительства.

Албанез напомнил, что его страна последовательно поддерживает Украину. В частности, она предоставила прямую военную помощь нашему государству на 1,4 миллиарда долларов.

Политик подчеркнул, что Австралия продолжает играть важную роль в поддержке борьбы украинцев против российского вторжения и добавил: Канберра хочет видеть мир в Украине, но хочет убедиться в том, что "незаконная аморальная агрессия России" не повторится.

Напомним, ранее в Sky News выяснили, какие государства могут отправить миротворцев в Украину после завершения войны. В перечне – Великобритания и Франция, а также Эстония, Литва, Латвия и Финляндия, имеющие общие границы с агрессором.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!