Армия Израиля открыла огонь возле делегации ЕС, которая приехала на Западный берег Иордана – Reuters

В среду, 21 мая, израильские военные открыли огонь неподалеку дипломатической делегации Европейского Союза на Западном берегу Иордана. Европейские страны осудили этот инцидент.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, инцидент произошел в районе города Дженин.

Израильская армия заявила, что делегация якобы отклонилась от утвержденного маршрута и попала в зону, доступ к которой был запрещен. В ответ израильские солдаты сделали "предупредительные выстрелы", чтобы отдалить дипломатов.

О пострадавших или материальном ущербе не сообщалось. Видео, которое транслировали израильские СМИ, показывает, как участники делегации поспешно садятся в автомобили с дипломатическими номерами, а на заднем плане слышны звуки выстрелов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал инцидент "неприемлемым", а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что послу Израиля в Италии придется объяснять эти действия.

Аналогично, немецкий МИД, который традиционно поддерживает Израиль, осудил стрельбу как "неспровоцированную", отметив, что делегация была официально зарегистрирована и действовала в координации с Палестинской администрацией и израильской армией.

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала провести официальное расследование.

"Мы призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за любые угрозы жизни дипломатов", – заявила она.

Инцидент произошел на фоне растущего международного давления на Израиль из-за его военных действий в секторе Газа, где после 11-недельной блокады гуманитарная ситуация катастрофическая, а население, по данным ООН, находится на грани голода.

Во вторник Каллас объявила о намерении пересмотреть торговое соглашение между ЕС и Израилем в ответ на действия последнего в регионе, подчеркивая растущую международную изоляцию Израиля из-за конфликта.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что стрельба по дипломатам, в том числе из Турции, является "еще одной демонстрацией систематического пренебрежения Израиля к международному праву и правам человека".

МИД Испании сообщил, что среди группы дипломатов был испанец.

"Мы находимся в контакте с другими пострадавшими странами для совместной координации реагирования на то, что мы решительно осуждаем", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Палестинской автономии заявило, что "делегация осуществляла официальную миссию по наблюдению и оценке гуманитарной ситуации и документированию продолжающихся нарушений Израилем". Министерство назвало действия израильских военных нарушением международного права.

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна стремится контролировать весь сектор Газы, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что Израиль добьется "полной победы".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа начала усиливать давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Вашингтон якобы пригрозил лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну.

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