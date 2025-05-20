Израиль будет контролировать весь сектор Газы, несмотря на международное давление, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна стремится контролировать весь сектор Газа, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду поставок гуманитарной помощи на фоне сообщений об угрозе голода в анклаве. Он отметил, что Израиль добьется "полной победы".

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В видеообращении, опубликованном в понедельник, 19 мая, Нетаньяху сказал, что Израиль добьется освобождения 58 заложников, все еще удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, передает Reuters. Также, по его словам, страна намерена продолжать добиваться полного уничтожения ХАМАС.

"Идут интенсивные бои, мы продвигаемся вперед. Мы возьмем под контроль весь сектор. Но для этого нужно действовать так, чтобы ничто не могло нас остановить", – подчеркнул Нетаньяху.

Глава израильского правительства отметил, что сенаторы США, которых он знал годами как сторонников Израиля, "наших лучших друзей в мире", говорили ему, что сцены голода истощают жизненно важную поддержку и приближают Израиль к "красной линии, к точке, где мы можем потерять контроль".

"Именно по этой причине, чтобы добиться победы, мы должны как-то решить эту проблему", — сказал он.

Премьер-министр Израиля заявил о возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне усиливающегося международного давления и ухудшающейся гуманитарной ситуации в анклаве, которая грозит массовым голодом. По его словам, решение об ограниченном допуске гуманитарной помощи продиктовано как "практическими, так и дипломатическими причинами".

Согласно заявлению МИД Израиля, в понедельник в Газу направятся грузовики с детским питанием. В ближайшие дни планируется расширение поставок – в анклав будет допущено несколько десятков грузовиков с продовольствием и медикаментами.

Представитель израильских военных Надав Шошани сказал, что потребуется время, чтобы создать ситуацию, когда сотни грузовиков смогут въезжать ежедневно, но добавил: "Я думаю, что это также решение политического эшелона о том, сколько грузовиков въедет", – сказал он журналистам.

Отметим, что доступ для конвоев с гуманитарной помощью в сектор Газа был приостановлен израильскими властями в начале марта. Израиль утверждает, что боевики ХАМАС присваивают гуманитарную помощь, перепродают ее и финансируют таким образом поставки оружия. Группировка со своей стороны обвинения отвергает.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация Дональда Трампа начала усиливать давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газы. Вашингтон якобы пригрозил лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну.

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