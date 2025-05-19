США пригрозили Израилю прекращением помощи, если тот не остановит войну в секторе Газа – WP

В последние дни администрация американского президента Дональда Трампа начала усиливать давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газы, где ЦАХАЛ ведет боевые действия против террористической группировки ХАМАС. В частности, Вашингтон пригрозил лишить Израиль военной и экономической помощи, если страна не остановит войну.

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Об этом сообщило издание The Washington Post с ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, который говорил на условиях анонимности. Собеседник журналистов считает, что у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху политически есть способ остановить военные действия.

"Люди Трампа дают Израилю понять: "Мы покинем вас, если вы не прекратите эту войну". Политически, как и в прошлом, у Нетаньяху есть способ сделать это, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но у него нет политической воли", – заявил собеседник издания.

В публикации также утверждается, что это давление со стороны США вынудило Нетаньяху распорядиться о возобновлении минимальных поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

В статье упоминается видео, опубликованное израильским премьером, в котором он говорит, что союзники страны, "которые поддерживали ее на протяжении десятилетий", обещают продолжить поставки оружия и защищать Израиль в Совбезе ООН, но "они не могут выносить картины массового голода в Газе".

Он объявил, что Израиль в ближайшие дни запустит альтернативный механизм гуманитарной помощи, поддерживаемый США, с помощью которого израильские военные будут обеспечивать распределительные центры, управляемые частными американскими подрядчиками, и обходить организации ООН, которые до сих пор занимались большей частью помощи.

Журналисты предполагают, что таким образом Израиль впервые признал, что голод в Газе приближается к критической точке.

"Обращение прозвучало, когда израильские войска расширили свои наземные операции в секторе Газа, отдав в понедельник приказ о принудительной эвакуации южного города Хан-Юнис, жители которого сообщили о сильной бомбардировке ночью. Это также был первый случай, когда Израиль публично признал угрозу голода на этой территории, несмотря на неоднократные предупреждения мировых экспертов по голоду, в том числе в этом месяце, о том, что население находится под угрозой голода", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН заявили, что не будут поддерживать план США по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа в обход боевиков ХАМАС, которые удерживают там власть. В ООН считают, что этот план "не является беспристрастным, нейтральным или независимым".

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