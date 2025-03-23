Арестованный мэр Стамбула был отстранен от исполнения должностных обязанностей: он призвал к массовым протестам

Мэр Стамбула Экрема Имамоглу, на днях арестованный в Турции, с 23 марта временно отстранен от исполнения обязанностей. Власти инкриминируют ему причастность к ряду тяжких преступлений, среди которых взяточничество, фальсификация тендеров и создание преступной организации.

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Об отстранении официально сообщили в Министерстве внутренних дел Турции. Сам Имамоглу заявил о политическом преследовании и призвал своих сторонников выходить на протесты, чтобы бороться за свои права.

Согласно заявлению МВД Турции, были временно отстранены мэры районов Бейликдюзю и Шишли, которым турецкие силовики инкриминируют "преступление содействия вооруженной террористической организации", а также мэра Стамбула Имамоглу.

"Он (Имамоглу. – Ред.) был арестован за такие преступления, как незаконная запись личных данных, получение взяток, фальсификация тендера государственных учреждений или организаций, создание преступной организации – на основании решения Стамбульского 10-го мирового уголовного суда от 23.03.2025 по номеру 2025/347", – говорится в официальном сообщении МВД Турции о временном отстранении от должности политика, которого называют главным конкурентом действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах.

В СМИ также появилась информация, что исполняющего обязанности мэра Стамбула депутаты городского совета изберут 26 марта.

Всего в рамках дела, подозреваемым в котором объявили мэра Стамбула, по официальному заявлению министра Али Ерликая, по состоянию на 23 марта задержаны уже 323 человека. А накануне силовики также заявляли о задержании 343 участников протестов, вспыхнувших по стране после ареста одного из самых ярких представителей оппозиционных сил Турции.

Сам Имамоглу выдвинутые ему обвинения отвергает, а дело против себя назвал "внесудебной казнью". Он также призвал всех своих поклонников и соотечественников, желающих для Турции лучшего будущего, выходить на протесты.

"Дорогие мои сограждане, сегодня Турция проснулась от великой измены. Судебный процесс не является судопроизводством. Это полная внесудебная казнь. Я призываю нашу нацию бороться за права с чувством ответственности. Эта борьба за права – это вопрос будущего нашей нации и наших детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. А после соберитесь на площадях демократии в Сарачане, Стамбуле и других провинциях и поднимите свой голос. Это день, чтобы взять на себя ответственность и присоединиться к борьбе за права против укравших волю нации. Все вместе, никого не оставляя", – подчеркнул Имамоглу.

Под "голосованием за будущее нации" политик имел в виду праймериз, проходящий в Турции 23 марта, в рамках которого члены турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и другие идут сегодня на избирательные участки для голосования на праймериз, чтобы поддержать задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу как кандидата на следующих президентских выборах.

Напомним, о том, что мэр Стамбула был задержан во время масштабной спецоперации в Турции, стало известно 19 марта. Главный оппонент Эрдогана, по официальной версии, обвиняется в причастности к коррупции и терроризму.

Это событие прокомментировал сам Эрдоган, правда, сделал он это через пару дней после задержания Имамоглу, когда в стране вспыхнула волна протестов. По словам главы Турции, "амбиции и желания оппозиции фактически отобрали разум" у его оппонентов.

23 марта стало известно об аресте Имамоглы.

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