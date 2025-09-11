Албания стала первой страной, где министром назначили ИИ: будет обеспечивать прозрачность тендеров

Албания стала первой страной в мире, где в состав правительства введен министр, созданный на основе искусственного интеллекта. Хотя новый министр по имени Диелла (на албанском языке это означает "Солнышко") существует только в сети, именно она будет отвечать в стране за весь процесс государственных закупок.

Об этом на собрании правящей Социалистической партии в Тиране сообщил премьер-министр Албании Эди Рама. Он представил партийцам Диеллу как "эффективное средство в борьбе с коррупцией".

"Диелла – первый член партии, который присутствует здесь не физически, а виртуально. Партиец, созданный искусственным интеллектом, сделает государственные тендеры на 100 процентов некоррупционные, где каждые государственные средства, проходящие по тендерным процедурам, будут на 100 процентов прозрачны. Это не научная фантастика, а обязанность Диеллы", – сказал он членам партии.

Что еще может новый министр

По словам Рамы, именно Диелла будет оценивать тендерные предложения и "принимать решения о тендерах вне министерств".

Также новый министр получила право "нанимать в команду талантливых специалистов со всего мира", – албанский премьер не объяснил, какую именно команду будет формировать созданная искусственным интеллектом госчиновница.

Что предшествовало

Виртуальная помощница Диелла, которая имеет вид молодой девушки в национальной одежде, известна албанцам с весны текущего года, когда она начала работать на платформе e-Albania, предоставляющей государственные услуги онлайн.

Летом Рама утверждал, что однажды Албания может получить министра цифровых технологий и даже вице-премьера по искусственному интеллекту. Таким образом, назначение Диеллы в кабинет министров является частью усилий руководства Албании в борьбе с коррупцией, на которую годами указывает Евросоюз в своих отчетах.

Как утверждает сам премьер, это является шагом в выполнении ранее данного правительством Рамы обещания привести страну к вступлению в ЕС до 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Албании продолжает действовать запрет на использование платформы и приложения TikTok. Власти блокируют доступ к TikTok в сети из-за трагического события в одной из школ – более подробно об этом читайте здесь.

Напомним, что в Украине также представили Дія.AI – один из первых в мире государственных виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта и первый, предоставляющий услуги прямо в чате. Он может быстро найти нужную государственную услугу, проверить сведения из реестров или заказать необходимый документ.

