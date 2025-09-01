В Украине создали первую в мире услугу от государства: как воспользоваться уникальным сервисом

В Украине презентовали Дія.AI – один из первых в мире государственных виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта и первый, предоставляющий услуги прямо в чате. Он может быстро найти нужную государственную услугу, проверить сведения из реестров или заказать необходимый документ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вскоре ИИ-агент он будет доступен и в мобильном приложении. Презентация проекта состоялась 1 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

Функции ИИ-помощника

Предоставляет услуги

С помощью ИИ-ассистента уже можно получить первую услугу – справку о доходах. Для этого нужно написать в чате: "Нужна справка о доходах". Готовый документ можно скачать из личного кабинета на портале Дія. А в ближайшее время Дія.АІ предоставлять еще 5 других услуг.

Рассказывает об услугах в Дії

Информация о государственных услугах теперь не нужно гуглить. Теперь достаточно спросить об этом в Дія.АІ.

Подбирает услугу под конкретную ситуацию

Например, ИИ-помощник мгновенно подскажет о еВідновлення и даст инструкцию, как получить возмещение от государства, тем, чей дом был поврежден в результате действий российских агрессоров.

"Мы фокусируемся на том, чтобы трансформировать Дію из цифрового сервиса в полноценного AI-агента, который будет работать 24/7 и предоставлять услуги без заполнения лишних форм и полей. Работаем над видением Дія.АІ и осенью представим всем украинцам, как будет меняться Дія с интеграцией искусственного интеллекта", – отметил Федоров.

Как воспользоваться Дія.AI

Открыть портал Дія.

Выбрать значок Дія.АІ вместо стандартного поиска и авторизоваться.

Написать запрос в окно на стартовой странице портала.

ИИ-консультант предоставит консультацию или услугу.

Отмечается, что Украина первой в мире запустила ИИ-ассистента национального масштаба, который не просто консультирует, а предоставляет готовые услуги. Дія.АІ должен стать для украинцев проводником в мире государственных услуг. Он способен консультировать и предоставлять готовые услуги, но команда поддержки Дія будет и в дальнейшем на связи для решения вопросов пользователей.

Сейчас Дія.АІ работает в формате открытого бета-тестирования. Чтобы ускорить внедрение ИИ-помощника и чтобы он качественнее реагировал на запросы, в Минцифры призвали украинцев активно тестировать новый сервис.

