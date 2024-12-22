Правительство Албании запретило TikTok на территории страны: сколько времени будет действовать ограничение

Правительство Албании приняло решение запретить использование платформы и приложения TikTok по всей стране. Запрет будет действовать всего один год – на весь этот срок в стране блокируют доступ к TikTok в сети.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи в Тиране с учителями, родителями школьников и психологами. Он объяснил решение блокировать китайскую программу TikTok трагическим событием в одной из школ.

Недавно в албанском сегменте сети стал вирусным видеоролик с TikTok, где в кадре – избиение двух 14-летних школьников. В результате избиения один из парней умер, второй серьезно пострадал. Событие вызвало большой резонанс – как из-за жестокости видео, так и из-за его доступности в TikTok.

Правительство организовало дискуссию с участием родителей, психологов и представителей образовательных учреждений Албании о влиянии соцсетей на молодежь. Именно во время этой дискуссии Эдди Рама и объявил решение о блокировании китайской программы.

"В Китае TikTok пропагандирует, как студенты могут посещать курсы, или защищать природу, или как сохранять традиции и т.д. Но за пределами Китая в TikTok мы видим только отбросы и грязь. Зачем нам это? TikTok не будет существовать в республике Албания уже со следующего года", – отметил он.

Премьер не уточнил, кто и как будет блокировать доступ к китайской программе. Это сделаал министр охраны здоровья Огерта Манаристырлиу. В частности, она отметила, что "TikTok выключат с помощью пакета разрабатываемых нашими учреждениями инструментов".

Запрет будет действовать на всей территории страны, а в школах "для повышения физической и цифровой безопасности" будут установлены интеллектуальные камеры в рамках проекта "Умный город".

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральный апелляционный суд Соединенных Штатов поддержал закон, запрещающий использование приложения TikTok в стране. В суде утверждают, что запрет TikTok оправдан, потому что он должен "защитить свободу от иностранной нации-противника и ограничить способность этого противника собирать данные о людях".

Аналогичные проблемы у китайской платформы есть в Европе. В частности, Европейская комиссия уже завершила расследование механизма вознаграждений в TikTok Lite, и по его результатам компанию обязали навсегда изъять эту программу с рынка Евросоюза.

Самую китайскую соцсеть TikTok также могут запретить в Европейском Союзе. Еврокомиссия уже рассматривала возможность полного запрета платформы в странах содружества из-за угроз, которые она представляет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!