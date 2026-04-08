6 млн обедов и 950 тыс. галлонов кофе: американский генерал обнародовал статистику операции ''Эпическая ярость''. Видео

Американский генерал Дэн Кейн рассказал новые детали масштабной операции "Эпическая ярость", заявив о тысячах пораженных объектов и активном применении ударных дронов. Сейчас США договорились о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

Операция была направлена на защиту союзников и гражданского населения. Об этом Дэн Кейн заявил в эфире Fox News.

Итак, во время "Эпической ярости" США и союзники поразили более 13 000 целей и перехватили 1700 баллистических ракет и беспилотников. В боевых действиях применены ударные дроны, которые, по словам генерала, использовались для защиты военных и партнеров, а также гражданского населения.

Сейчас американские силы "остаются готовыми сделать это снова при необходимости", для сохранения высокого уровня боевой готовности и даже на фоне дипломатических усилий.

Генерал с иронией описал масштабы обеспечения такой операции... "По дороге мы съели более 6 миллионов обедов, и, по моим подсчетам, более 950 000 галлонов кофе, 2 миллиона энергетических напитков и много никотина. Но я не говорю, что у нас есть проблема", – заверил Дэн Кейн.

Операция это не только интенсивность боевых действий, но и логистический масштаб кампании, которая проходит на фоне резкого обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Напоминаем, что значительная часть положений мирного плана с Ираном уже согласована. Кроме того, Вашингтон планирует тесно сотрудничать с Тегераном в рамках будущих договоренностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

