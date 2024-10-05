Женщин вдвое больше, чем мужчин: в Испании раскопали таинственное кладбище из более чем 55 000 человеческих останков

Команда исследователей сделала выдающееся открытие в мегалитическом некрополе Панория в Испании. На таинственном кладбище из более чем 55 000 человеческих останков обнаружили вдвое больше женщин, чем мужчин.

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А еще более выраженной была разница среди несовершеннолетних, где соотношение просто поражало – 10 девушек на каждого парня. У исследователей это вызвало вопрос о демографии древнего региона, пишет Arkeonews.

Междисциплинарная исследовательская команда, возглавляемая группой археометрии из Университета Тюбингена и группой GEA из Университета Гранады, сосредоточилась на анализе останков костей, найденных в девяти могилах этого некрополя.

Некрополь Панория расположен на восточном конце Сьерра-Харана, в городе Дарро (Гранада). Он состоит из не менее 19 братских могил, в которых было найдено более 55 000 человеческих скелетных останков.

Датирование этих останков показывает, что первые захоронения прошли 5600 лет назад с прерывистым погребальным использованием до 4100 лет назад.

Внимание исследовательской группы больше всего привлекло предубеждения гендерного соотношения. Ученые предположили, что доисторическое общество, вероятно, имело социальную структуру, сосредоточенную на женщинах, а обычаи погребения преимущественно определялись материнской линией.

Результаты исследования указывают на сложную социальную структуру, где пол является главным фактором в определении шансов человека на выживание в этой части Пиренейского полуострова.

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