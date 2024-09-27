В Польше была найдена гробница вампира, которая смутила археологов: люди боялись, что он восстанет из мертвых. Фото

Под церковью на севере Польши археологи обнаружили странную гробницу. Останки мужчины были с серпом на шее.

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По словам ученых, в XVII этого человека обвинили в вампиризме. И по тогдашним верованиям, чтобы нечистая сила не воскресла из мертвых, "вампиров" хоронили с серпом на шее, пишет TheSun.

Археологи, проводящие раскопки в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Пончево (Польша), говорят, что это первый случай захоронения "вампира" под церковью.

Рядом были найдены еще два скелета, но без особенностей.

По словам антрополога доктора Юстины Каркус, останки принадлежали 50-летнему мужчине с многочисленными зажившими повреждениями черепа. "Череп с многочисленными ранениями свидетельствует о том, что при жизни у мужчины было много глубоких шрамов на лице. Во время одного из ударов он также лишился части зубов", – сказала ученая.

Юстина Картус также подчеркнула, что этот мужчина выглядел необычно: "Он имел другой внешний вид, чем обычные люди. И это может пугать. В XVII веке этого человека обвинили в вампиризме".

Антрополог также добавила, что еще не находили вампира в церкви. "Никто не надеялся найти вампира в церкви", – сказала Картус.

Хотя это первый случай захоронения "вампира" внутри церкви, но это не первый случай, когда археологи обнаруживают останки людей с серпами на шее. Подобные могилы, датированные XVII веком, были обнаружены в Померании, Пьене и Хойнице в Польше, где были распространены народные легенды о нападениях вампиров.

Местный фольклор тех времен рассказывает, что вампирами называли людей, возвращавшихся из мертвых, чтобы мучить живых. Записи об умерших "вампирах" XI века можно найти в Центральной и Восточной Европе.

Чтобы предотвратить возвращение вампиров на землю, использовались разные процедуры. В частности, их останки закапывали на глубину более 2 метров. И обязательно этих "монстров" хоронили с серпом на шею, а также иногда связанными руками и ногами. Также такие нечистые души часто клали в гроб лицом вниз и сверху прикладывали их могилы большими камнями, чтобы нечисть больше никогда не вернулась на землю .

Археологи говорят, что в сентябре прошлого года польской деревне Пьен было раскопано кладбище "детей-вампиров".

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