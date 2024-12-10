Земля была сухим и горячим местом: новая теория объясняет, как вода попала сюда и на другие планеты Солнечной системы

Группа ученых из Парижской обсерватории предложила новую теорию о том, как вода попала на Землю и другие планеты Солнечной системы. Это ключевой вопрос для понимания возникновения жизни во Вселенной.

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Хотя сегодня океаны покрывают более 70% поверхности Земли, исследователи полагают, что новообразованная Земля была сухим и жарким местом, неспособным удерживать воду из-за близости к Солнцу. Это означает, что вода должна была прибыть позже из космоса, пишет LBV.

По словам ученых, традиционная теория утверждает, что вода прибыла из комет или ледяных астероидов, которые столкнулись с Землей в течение первых 100 миллионов лет ее истории. Однако этот сценарий зависит от случайных космических событий, говорят эксперты.

Новое исследование предлагает другую идею, основанную на последних наблюдениях астероидов и дисков отломков в далеких звездных системах, зафиксированных радиотелескопом ALMA.

По словам ученых, когда солнечная система была молодой, астероиды образовывались в холодном, покрытом льдом регионе. Когда окружавший Солнце первоначальный газовый и пылевой диск рассеивался, космические камни начали нагреваться, медленно высвобождая свой лед в виде водяного пара.

Этот пар образовал вокруг Солнца диск, состоящий преимущественно из воды, предполагают исследователи. Со временем гравитационные и динамические силы Солнечной системы заставили этот диск расшириться, достигнув орбит внутренних планет, включая Землю.

Ученые убеждены, что именно в этом процессе наша планета захватила часть этой пары, которая впоследствии конденсировалась и способствовала формированию океанов.

Наиболее интересным аспектом этой теории является то, что она не только объясняет происхождение воды на Земле, но и на других планетах Солнечной системы, отмечают ученые.

Кроме того, этот вариант развития событий предполагает, что подобный процесс может повторяться в далеких звездных системах, открывая новые возможности для идентификации экзопланет с водой и потенциально жизнью, говорят ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые разрушили миф о "злом двойнике Земли", ведь водяные океаны никогда не могли существовать на поверхности Венеры.

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