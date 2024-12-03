Венера не является и никогда не была пригодна для жизни: ученые разрушили миф о 'злом двойнике Земли'

Учитывая похожую массу и расстояние от Солнца до Земли, Венеру часто называют "злым близнецом" нашей планеты. И если раньше ученые предполагали, что когда-то она не была такой адски горячей, новое исследование показывает, что эти надежды были напрасны.

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Группа ученых из Кембриджского университета исследовала химический состав атмосферы Венеры. Ученые пришли к выводу, что водяные океаны никогда не могли существовать на поверхности нашей соседней планеты, пишет Space.com.

По словам ученых, в настоящее время температура поверхности Венеры составляет около 500 градусов Цельсия, достаточно горячая, чтобы расплавить свинец. А также вторая планета от Солнца имеет облака серной кислоты.

Есть две основные концепции того, как Венера могла развиваться за последние 4,6 миллиарда лет.

Первая предполагает, что когда планета была достаточно прохладной, чтобы на ней была жидкая вода. Согласно этой теории, эта ситуация изменилась из-за парникового эффекта, вызванного вулканической активностью. Венера постепенно становилась горячее, достигнув точки, когда она больше не могла содержать воду в жидком состоянии, говорят исследователи.

Другая теория предполагает, что на Венере никогда не было жидкой воды, потому что планета "родилась горячей". Новые результаты исследований свидетельствуют в пользу безводной истории.

"Обе эти теории основаны на климатических моделях, но мы хотели применить другой подход, основанный на наблюдениях текущей химии атмосферы Венеры. Чтобы сохранить атмосферу Венеры стабильной, любые химические вещества, удаленные из атмосферы, также должны возвращаться в нее, поскольку внутренняя и внешняя планета находятся в постоянной химической связи друг с другом", – сказала руководитель группы исследователей, аспирант Кембриджского института астрономии Тереза Константина.

Исследователи выяснили, как быстро вода, углекислый газ и сульфид карбонил разрушаются в атмосфере Венеры и как быстро они должны пополняться из недр планеты через вулканизм.

Известно, что извержения вулканов на Земле в основном происходят паром из-за того, что наш мир богат водой. Команда ученых обнаружила, что вулканические газы Венеры состоят из пары не более 6%.

Из этих сухих извержений исследователи заключили, что внутренняя часть Венеры слишком сухая, чтобы на планете когда-либо было достаточно воды для обеспечения океанов на ее поверхности.

"Мы не будем знать наверняка, может ли Венера поддерживать жизнь, пока не отправим зонды в конце этого десятилетия. Но учитывая, что на Венере, вероятно, никогда не было океанов, трудно представить, чтобы она когда-либо поддерживала жизнь, подобную Земле, для которой нужна жидкая вод", – подчеркнула Константину.

Напомним, что миссия NASA DAVINCI начнётся в июне 2029 года, а через два года она достигнет Венеры. Оказавшись у адской планеты, DAVINCI сбросит зонд из-за ее атмосферы, собирая важные данные.

"Мы хотели бы обнаружить, что Венера когда-то была планетой, гораздо более близкой к нашей, ведь грустно узнавать, что это не так. Но следует сосредоточить поиск на планетах, которые скорее всего смогут поддерживать жизнь – по крайней мере жизнь, которую мы знаем", – подытожила исследователь Тереза ​​Константина.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые нашли удивительную подсказку о прошлом Венеры в ее атмосфере.

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