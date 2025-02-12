Японский миниспутник сделал самые качественные фотографии Земли в истории

Японский крошечный спутник показал, что может делать самые качественные фотографии Земли в истории. Спутник размером с чемодан прислал фото с разрешением 2,5 метра.

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Снимки были сделаны на высоте 410 км над поверхностью Земли с помощью компании CubeSat под названием ONGLAISAT, совместно разработанной тайваньским космическим агентством TASA. Токийский стартап ArkEdge Space поделился черно-белыми изображениями, увеличенными на площади в один квадратный километр, показывая здания и дороги с некоторыми деталями, пишет TheVerge.

"Снимки такие же четкие, как аэрофотосъемки, несмотря на то, что они сделаны спутником крохотного размера", – сказал генеральный директор ArkEdge Такаоши Фукуйо.

Японский миниспутник имеет точный контроль положения, внеосевую оптическую систему Korsch, разработанную TASA, датчик изображения TDI CMOS (Time Delay and Integration) и аппаратное обеспечение для сжатия изображения, говорят разработчики.

По словам ученых, цель миссии спутника, которая завершится в марте, состояла в том, чтобы продемонстрировать оптическую систему на орбите, опробовать систему контроля высоты, разработанную совместно Токийским университетом, а также проверить TDI и обработать изображения. И все это удалось.

Напомним, что миниспутник был доставлен на МКС в ноябре прошлого года, а 10 декабря был развернут с японского экспериментального модуля Кибо.

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