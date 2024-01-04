NASA показало 10-километровые горы на уникальном фото вулканического спутника Юпитера Ио

Космический аппарат NASA "Юнона" (Juno) 30 декабря пролетел мимо спутника Юпитера и сделал одно из ближайших изображений вулканического мира Ио за последние десятилетия. Аппарат находится на орбите Юпитера еще с 2016 года и в последние месяцы приближается все ближе и ближе к Ио.

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Как сообщили в космическом агентстве, последний снимок был сделан на высоте всего 1500 километров над поверхностью. На фото отчетливо видны некоторые из сотен гор, высота которых, по оценкам, достигает более 10 километров, а также длинные, резкие тени, которые отбрасывают эти горы.

Ио считается самым вулканически активным телом в Солнечной системе. На спутнике Юпитера есть сотни действующих вулканов. Как правило, они меньше этих высоких гор и, в среднем, имеют высоту 1 или 2 километра. Поэтому увидеть именно вулканы на фото сложно.

Вместе с тем, этот новый пролет мимо вулканического спутника предоставляет ученым новые данные к тем, что были получены во время предыдущих 56 пролетов космического аппарата мимо Ио на разных расстояниях. Обработка и анализ этих данных позволят ученым узнать больше о том, как эти вулканы на спутнике изменялись со временем и почему они так активны.

Кроме Ио "Юнона" также исследует другие спутники Юпитера, в частности Европу и Ганимед. Космический аппарат собирает данные о них и делает самые близкие снимки с тех пор как орбитальный аппарат NASA "Галилео" посетил этот район в 2001 году.

В феврале 2024 года, как ожидается, "Юнона" совершит еще один близкий пролет мимо Ио, снова на высоте около 1500 километров над поверхностью.

В общем же, к концу миссии, которая закончится в конце 2025 года, "Юнона" пролетит мимо Ио еще семь раз и сойдет с орбиты.

Однако это не будет означать прекращения исследования Юпитера и его спутников.

На октябрь 2024 года запланирован запуск космического аппарата Europa Clipper, который пролетит на высоте 25 километров над поверхностью Европы и предоставит ключевую информацию о ее таинственном внутреннем океане, который считается одним из самых перспективных мест для существования жизни в Солнечной системе.

Правда, космический аппарат прибудет к Европе только в 2030 году.

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