Взрыв 1748 года возле США: археологи нашли обломки испанского корабля

Археологи обнаружили у побережья Северной Каролины, США, четыре затонувших корабля XVIII века. Ученые считают, что среди них и корабль "Ла Фортуна" – испанский капер с Кубы, который взорвался во время нападения в 1748 году.

Затонувшие суда были найдены вблизи города Брансуик-Таун. Это в указанные времена был крупный колониальный порт на южном побережье Америки, рассказывают исследователи Университета Восточной Каролины ECU.

Хотя и раньше было известно, что Брансуик-Таун – Кейп-Фир в те времена – был первым успешным европейским поселением в регионе, археологи, которые исследовали этот район, не ожидали найти такое большое количество затонувших судов и колониальных артефактов.

А тем более печально известный капер "Ла Фортуна".

Капер в военно-морской истории – это частное пиратьское судно, которое с разрешения правительства воюющей державы нападает на торговые корабли врага.

Находка была сделана довольно случайно. Один из исследователей травмировался под водой во время очередного погружения, потерял ориентацию – и лишь из-за этого увидел обломки кораблей.

"Видимость в водах Кейп-Фира постоянно довольно низкая. Я даже не понимал, на что смотрю в тот момент. Но я знал, что должен передать найденную деревянную конструкцию своим преподавателям", – рассказал аспирант ECU Кори ван Хис. Это он потерял ориентацию во время ныряния и наткнулся на деревянные балки, торчащие из ила.

От "Ла Фортуны" (если, конечно, это она) осталось немного – было найдено 47 деревянных балок. Возможно, на дне найдется еще несколько обломков, хотя, с другой стороны, трудно ожидать что-то найти, если корабль взорвался, да еще и так давно, говорят руководители исследовательского проекта, морские археологи ECU Джейсон Раупп и Джереми Боррелли.

Исторические записи утверждают, что два испанских корабля стали на якорь у города Брансуик-Таун 4 сентября 1748 года. Испанцы начали нападать на тогдашний английский город, но через несколько дней их ожидала контратака колонистов. Во время атаки на "Ла Фортуне" взорвался пороховой погреб, из-за этого обломки судна затонули.

Найденные обломки – это деревянные балки из кипариса и испанская керамика. Это свидетельствует о том, что кораблестроители использовали сырье из испанской карибской колонии для строительства корабля.

А "Ла Фортуна" – единственный испанский корабль, который, как известно, затонул в этом районе.

