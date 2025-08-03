В столице Перу газовики случайно откопали две гробницы 1000-летней давности: что в них обнаружили. Фото

Во время технических работ в столице Перу – Лиме – сотрудники газовой компании Cálidda сделали неожиданное открытие. Они обнаружили две гробницы, которые относятся к доинкивской культуре Чанкай.

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Одна из них оказалась пустой, а в другой – сохранились человеческие останки и артефакты. Об уникальной находке сообщило британское издание The Independent.

Как сделали открытие

Газовики работали над расширением сетей в обычном жилом районе. И даже не догадывались, что под землей – остатки древней цивилизации. Внутри одной из гробниц археологи нашли человеческие останки, четыре глиняных сосуда и три других артефакта.

Специалист Хосе Алиага заметил, что характерная иконография и цвета на найденной керамике — четкие черный, белый и красный – свидетельствуют о связи с культурой Чанкай. Она существовала на территории современного Перу ориентировочно с 1000 по 1470 год – до появления империи инков.

Это открытие – далеко не первое для компании Cálidda. За последние два десятилетия ее работники наткнулись уже на более 2200 археологических объектов в пределах Лимы.

Согласно данным Министерства культуры Перу, в городе с населением более 10 миллионов человек хранится более 400 памятников инков и доинкивских культур. Поэтому подобные случайные находки не редкость – город буквально построен на многовековой истории.

Что предшествовало:

Группа археологов нашла возле пирамид в Гизе уникальную подземную структуру, которая может оказаться входом в неизвестную камеру. Открытие сделали благодаря использованию георадара и электротомографии во время исследования Западного кладбища.

Археологи в Хорватии раскопали 1800-летнюю римскую сторожевую башню, построенную на берегу Дуная для защиты границ Римской империи. Башня датируется концом II века н. э. и использовалась в III веке, о чем свидетельствуют найденные артефакты, среди которых военное снаряжение, броши и керамические сосуды.

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