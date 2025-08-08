Люди продолжили жить в Помпеях после страшного извержения вулкана: ученые нашли доказательства

Гибель древнеримского города Помпеи от извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. является одной из самых известных исторических катастроф. Однако, новые находки археологов указывают, что люди не совсем покинули разрушенный город.

Как пишет издание Science Alert, новые результаты раскопок указывают, что Помпеи были повторно заселены после катастрофы. Похоже на то, что не все жители античного мегаполиса (а здесь проживало более 20 000 человек) смогли себе позволить переехать в другое место. Поэтому они вернулись на опустошенные катаклизмом земли.

Археологи считают, что к этим поселенцам также присоединились другие люди, которые искали себе место для жизни, а также надеялись найти ценные вещи, оставленные предыдущими жителями Помпеи среди руин.

"Судя по археологическим данным, это, видимо, было неформальное поселение, где люди жили в тяжелых условиях, без инфраструктуры и удобств, характерных для римского города", — говорится в заявлении археологов.

В то время как на верхних этажах старых домов теплилась какая-то жизнь, бывшие нижние этажи были превращены в подвалы с печами и мельницами. "Благодаря новым раскопкам картина прояснилась: после 79 года Помпеи восстают снова как неопределенное и серое скопление, своеобразный лагерь, фавела среди еще узнаваемых руин Помпей, какими они когда-то были", — сказал Габриэль Цухтригель, директор археологического объекта.

Свидетельства того, что это место было вновь заселено, находили и раньше. Но поскольку исследователей больше интересовали красочные фрески города, они обходили эти свидетельства вниманием. Незначительные следы этого повторного заселения были буквально уничтожены, а часто и вовсе сметены без какого-либо документирования.

По подсчетам археологов, в результате извержения Везувия погибло от 15 до 20 процентов населения Помпей. В основном их жизни оборвал тепловой удар, вызванный гигантским облаком газов и пепла, накрывшим город. Затем вулканический пепел похоронил римский город, прекрасно сохранив дома, общественные помещения, предметы и даже останки людей. И так они дождались открытия учеными в конце XVI века.

Сейчас Помпеи – это второе по посещаемости место в Италии после Колизея в Риме: в прошлом году его посетили около 4,17 миллиона человек. Археологический памятник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Общая площадь Помпей составляет около 22 гектаров, треть из которых до сих пор погребена под пеплом.

