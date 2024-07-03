В Южной Корее обрели популярность 'фабрики счастья', где родители закрываются в 'одиночных камерах' и проводят время без детей

В Южной Корее проводится уникальная образовательная программа, так называемая "фабрика счастья". Родители закрываются в одиночных камерах, чтобы лучше понять своих детей-отшельников и наладить с ними общение.

Видео дня

Ведь по исследованиям ученых, более 540 тысяч молодых людей в Южной Корее отмежевываются от общества, все время сидят в своих комнатах и называют себя "социальными отшельниками". Поэтому правительство страны и различные организации ищут выход из этой тревожной ситуации, пишет BBC.

Образовательную программу для родителей разработали две общественные организации – Корейский молодежный фонд и Восстановительный центр голубого кита. Руководители этого проекта надеются, что нахождение в изоляции поможет родителям лучше понять детей.

Еще в 1990-х годах в Японии возник термин хикикомори. Им назвали явление социального отшельничества среди взрослых и молодежи. С годами отшельникство среди молодежи распространилось по всему миру.

В 2023 году министерство здравоохранения Южной Кореи провело опрос 15 тысяч человек в возрасте от 19 до 34 лет. И более 5% из них заявили, что добровольно изолировали себя от общества. Если результаты исследования транспонировались на все население Южной Кореи, то социальными отшельниками можно назвать более 540 тысяч человек.

Как выглядит "одиночная камера"?

Родителей одевают в голубые робы и на три дня запирают в маленькой комнате с голыми стенами. Никаких гаджетов брать с собой в "одиночку" не разрешено. Единственное, что связывает крошечную комнату с внешним миром – это небольшое отверстие в дверях для еды.

Разработчики программы отмечают, что она добровольна и родители не заключены, они лишь являются посетителями центра, где могут получить "опыт заключения".

Программа дает положительные результаты

Большинство родителей, которые согласились принять участие в этом образовательном проекте, имеют ребенка, который полностью изолировался от общества. И они стремятся почувствовать на себе, как быть отрезанным от мира.

Сын Джин Янг-Хо не выходит из своей спальни уже три года. Встревоженная мать рассказала, что ее малыш рос талантливым парнем. Джин и ее муж имели большие надежды на сына. Однако парень часто болел. У него возникли проблемы с пищевыми привычками, поэтому часто пропускал занятия в школе. Ему было тяжело поддерживать дружбу с другими детьми.

Джин Янг Хо говорит, когда сын пошел в университет, казалось, что дела наладились. Но однажды он снова закрылся в себе и в буквальном смысле закрылся в комнате. Он перестал мыться и почти не ел. Это разрывало сердце матери. Поэтому она пришла в центр, который еще называют "фабрикой счастья", за помощью.

С тех пор как Джин попыталась провести время в изоляции, она стала понимать "эмоциональную тюрьму" своего 24-летнего сына лучше. "Я все думала, что я сделала не так. Очень больно об этом думать. Но с тех пор как я начала рассуждать в одиночестве, кое-что прояснилось", – рассказала 50-летняя женщина.

Джин прочла записки других молодых людей, изолировавшихся от мира. "Чтение этих заметок заставило меня понять, что сын защищает себя молчанием, потому что его никто не понимает", – подытожила она.

На вопрос, что Джин Янг Хо скажет своему сыну, если он выйдет из изоляции, женщина не сдерживает эмоций. "Ты прошел многое чего. Это было тяжело, не правда ли? Я буду присматривать за тобой", – отвечает она со слезами на глазах.

А вот Парк Кхан-Сил пришла в центр ради своего 26-летнего сына, который сперва убегал из дома, а затем резко прекратил все контакты с внешним миром. И сидит в своей комнате семь лет.

Госпожа Парк водила его и к врачам, и к психотерапевтам. Но ее сын отказывается пить лекарство, которое ему выписали врачи, и постоянно играет в видеоигры.

Обеспокоенная мать еще не нашла понимания с сыном, но с тех пор, как она начала посещать программу по изоляции, она стала лучше понимать его чувства. "Я поняла, что важно просто принимать моего ребенка – без того, чтобы пытаться всунуть его в какие-то лекала", – говорит она.

Родители, решившие обратиться за помощью на "фабрику счастья", все еще с нетерпением ждут, когда их дети вернутся к нормальной жизни.

Почему молодежь замыкается в себе

По мнению министерства здравоохранения Южной Кореи, есть несколько факторов, заставляющих молодых людей изолировать себя от жизни. Согласно опросу, наиболее распространенными причинами этого являются:

сложности с поиском работы (24,1%),

трудности в межличностном общении (23,5%),

проблемы в семье (12,4%),

проблемы со здоровьем (12,4%).

Профессор Джонг Го-Вун, излагающий социологию в университете, говорит, что запрограммированность корейского общества на то, что определенные жизненные шаги и достижения должны быть сделаны в определенном возрасте, усиливает тревожность среди молодежи, особенно во времена экономического спада и безработицы. Многие родители воспринимают неудачи детей как недостатки воспитания, а это порождает чувство вины.

Одиночество ведет к самоубийству

Южная Корея имеет один из самых высоких уровней самоубийств в мире. В прошлом году правительство страны составило пятилетний план борьбы с этой страшной статистикой.

Для корейцев в возрасте 20-34 лет введены бесплатные обследования по психическому здоровью, которые можно проходить каждые два года.

По словам директора Восстановительного центра голубого кита Ким Ок-Ран, проблема изоляции детей является семейной проблемой, потому что многие родители, которые отворачиваются от детей-отшельников, в конце концов также оказываются отрезанными от общества. Ведь боятся осуждения соседей или знакомых.

Поэтому разработчики образовательного проекта отмечают, что уничтожить стену одиночества нужно терпением, пониманием и правильно подобранными словами всех членов семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что эксперт из Гарварда назвала главную причину, которая разрушает уверенность детей.

Также OBOZ.UA отмечал, что разное отношение к детям может испортить им жизнь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!