В Ливии нашли древние мумии, которых еще никогда не встречали на Земле: в чем их особенность

В скальном укрытии Такаркори на юго-западе Ливии археологи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся останки во время раскопок ранних человеческих захоронений. Две мумии женщин возрастом 7000 лет, сохранившиеся естественным путем, имеют ДНК, которая ранее не встречалась нигде на Земле.

Ученые считают, что эти два человека жили в период африканской влажности, когда Сахара была покрыта реками и лугами, а не песчаными дюнами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученые под руководством Нады Салем из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка проанализировали ДНК, взятую из зубов и костей ног женщин. Результаты показали, что они принадлежали к ранее неизвестной человеческой линии.

Эта генетическая ветвь, вероятно, отделилась от населения Африки к югу от Сахары около 50 тысяч лет назад, примерно в то же время, когда другие современные люди начали покидать Африку. Как отмечается в исследовании, эта линия, похоже, не имеет прямой связи с современным населением этого региона.

"ДНК, полученная от двух женщин-скотоводов, похороненных в скальном укрытии около 7000 лет назад, показывает, что большинство их предков можно проследить до ранее неизвестной древней североафриканской генетической линии", – сказала Луиза Хамфри, руководитель исследований в Центре исследований эволюции человека Естественного музея в Лондоне.

Это подтверждает результаты предыдущих химических исследований, которые свидетельствуют о том, что люди, похороненные в Такаркоре, жили и умерли в этом регионе, используя местные источники воды и почвы.

Одним из самых загадочных аспектов исследования является незначительное количество ДНК неандертальцев, обнаруженное в геномах мумий, которое составляет лишь 0,15%. Это примерно десятая часть от того, что обычно обнаруживают у людей, чьи предки жили за пределами Африки, но все же это больше, чем у большинства древних или современных африканцев, живущих к югу от Сахары.

Это свидетельствует о том, что популяция такаркори могла иметь ограниченный контакт с группами, связанными с Ближним Востоком, возможно, во время редких взаимодействий вдоль торговых или миграционных путей. Но нет никаких доказательств длительного или масштабного перемещения людей в эту часть Сахары. Низкое количество ДНК неандертальцев ставит эту популяцию гораздо ближе к человеческим группам, которые остались в Африке, чем к тем, которые поселились в Евразии.

Рядом с мумиями археологи обнаружили орудия труда и останки животных, связанных со скотоводством, в частности крупного рогатого скота, овец и коз. Очевидно, что женщины Такаркори принадлежали к общине, которая переняла скотоводческий образ жизни. Однако их ДНК не обнаруживает никаких признаков смешения с земледельческими группами из Леванта или Южной Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, археологи наткнулись на останки людей, которые были намеренно мумифицированы еще в донеолитический период. Их возраст достигает 12 тысяч лет, что на несколько тысяч лет старше известных примеров. Это открытие кардинально меняет представление о древних погребальных практиках.

