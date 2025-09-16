Ученые нашли древнейшие человеческие мумии: что с ними не так

Мумификация считается одним из древнейших погребальных обрядов человечества. В основном ее связывают с древним Египтом или культурой чинчорро из Чили.

Однако новое открытие доказывает, что эта традиция возникла значительно раньше и в совершенно другом регионе. Археологи наткнулись на останки людей, которые были намеренно мумифицированы еще в донеолитический период. Их возраст достигает 12 тысяч лет, что на несколько тысяч лет старше известных примеров.

Это открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кардинально меняет представление о древних погребальных практиках.

Древние практики мумификации

Команда под руководством археолога Сяо-чун Хунга из Австралийского национального университета исследовала кости из Юго-Восточной Азии и южного Китая. Оказалось, что тела подвергались длительному окуриванию на открытом огне, что постепенно высушивало и консервировало останки.

Такой метод отличается от бальзамирования, которое применяли египтяне, или полного препарирования, характерного для чинчорро. Ученые сравнили эти практики с обрядами народов Австралии и Новой Гвинеи, которые сохранились вплоть до современности.

Исследование 69 образцов костей из 54 захоронений, датированных от 4 до 12 тысяч лет назад, подтвердило, что большинство из них подверглись воздействию тепла. На костях зафиксировали следы сажи и даже надрезы, которые могли использовать для дренажа или подготовки тела к сушке. Это свидетельствует о выборочной обработке различных частей тела.

Археологи отмечают, что практика копченой мумификации указывает на чрезвычайную культурную устойчивость. Подобные ритуалы сохранялись среди охотников-собирателей в разных регионах в течение тысячелетий, от Японии периода Дзёмон до Австралии и Океании. Это подтверждает, что древние общины поддерживали не только физическую, но и духовную связь со своими предками.

По мнению исследователей, такая форма захоронения позволяла сообществам сохранять память об умерших и ощущение непрерывности поколений. Именно поэтому мумификация стала не только техникой сохранения тел, но и важной частью религиозных и культурных традиций. Открытие свидетельствует, что эта практика была более распространенной, разнообразной и древней, чем считалось ранее.

