В Китае нашли яйца динозавров, с гигантскими кристаллами внутри: как это возможно

В Китае ученые нашли яйца динозавров, которые наполнены гигантскими кристаллами. Два яйца по 13 см каждое имели почти идеальную круглую форму.

Ученые отнесли окаменелости к Stalicoolithidae, семейству сферических яиц динозавров с толстой скорлупой, которые часто встречаются в плотных кладках. Об этом сообщает earth.com.

Находка яиц динозавров в Китае

Исследование возглавила палеонтолог Цин Хэ из Аньхойского университета и Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук. Ее научная группа классифицировала два найденных яйца как новый оовид – таксон, определяемый исключительно по яйцам без привязки к скелетным останкам.

Одно из яиц оказалось с трещиной в скорлупе, через которую было видно скопление светлого кальцита. В течение миллионов лет грунтовые воды, насыщенные растворенными веществами, проникали внутрь захороненных яиц, где минералы постепенно кристаллизовались в полостях.

Гигантские яйца орнитоподов из Цяньшаня

Новый вид получил название Shixingoolithus qianshanensis. Исследователи отмечают, что эти яйца являются чрезвычайно большими для соответствующей группы динозавров и имеют плотно сформированную структуру скорлупы. Цяньшаньские яйца почти шарообразной формы и не содержат четко сохранившихся эмбриональных остатков, из-за чего ученые не могут с уверенностью определить конкретный вид динозавров родителей.

В то же время форма, размеры и микроструктура скорлупы указывают на то, что кладка могла принадлежать растительноядному орнитоподу – двуногому динозавру с широкой, "утиноподобной" мордой. Представители этой группы были распространены от поздней юры до позднего мела и часто достигали 6–9 метров в длину. Они исчезли вместе с другими не перьевыми динозаврами после падения астероида диаметром около 9,5 км на территории современного Юкатана примерно 66 миллионов лет назад.

Хотя точную таксономическую принадлежность родителей определить невозможно, ученые отмечают, что находка существенно дополняет данные о размножении орнитоподов на юге Китая. Она открывает новые возможности для изучения того, как эти травоядные динозавры откладывали яйца и защищали свои кладки.

Напомним, ранее в Китае нашли самое маленькое в мире яйцо динозавра, которое пролежало в земле 80 млн лет и прекрасно сохранилось. По словам исследователей, было найдено аж шесть окаменелостей, однако только одно яйцо сохранилось в идеальном состоянии. Находка датируется поздним меловым периодом и дает невероятное представление о репродуктивных привычках динозавров.

Как писал OBOZ.UA, в Америке, на территории земель Северной Дакоты, дети нашли чрезвычайно редкую окаменелость молодого Т-рекса. Это открытие может изменить то, как ученые понимают первые годы этого культового динозавра.

