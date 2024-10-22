Самое маленькое в мире яйцо динозавра нашли в идеальном состоянии через 80 миллионов лет. Фото

В Китае нашли самое маленькое в мире яйцо динозавра. Пролежав в земле 80 миллионов лет, оно отлично сохранилось.

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По словам исследователей, было найдено шесть окаменелостей, однако только одно яйцо сохранилось в идеальном состоянии. Находка датируется поздним меловым периодом и дает невероятное представление о репродуктивных привычках динозавров, пишет TheSun.

Шесть окаменелостей яиц были выкопаны из хорошо сохранившегося гнезда, случайно обнаруженного на строительной площадке в Ганьчжоу, Китай.

По словам исследовательской группы, самое полное ископаемое яйцо имеет всего 29 мм в длину. Эта находка побила предыдущий рекорд малейшей окаменелости яйца динозавра длиной примерно 45,5 мм, найденной в китайской провинции Чжэцзян.

Ученые отмечают, что последнее открытие дает новое понимание эволюционной истории динозавров. Ведь проанализировав яичную скорлупу с помощью передовых технологий, эксперты смогли определить, что яйца, вероятно, принадлежат тероподам, отличным от птиц.

Известно, что тероподы были группой хищных динозавров, в которую входят такие хорошо известные виды, как устрашающий тиранозавр рекс. И находка яиц проливает свет на репродуктивные повадки теропод.

Исследовательская группа планирует использовать микрокомпьютерную томографию для реконструкции окаменевшего гнезда, чтобы разблокировать больше знаний о том, как яйца были отложены и сохранены.

Ученые отмечают, что новое открытие увеличивает разнообразие известных яиц динозавров позднего мелового периода.

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