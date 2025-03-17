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В Индонезии обнаружили новый вид птиц, питающихся нектаром. Фото

Анна Боклажук
Наука Обоз
2 минуты
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В Индонезии обнаружили новый вид птиц, питающихся нектаром. Фото

Международной группой орнитологов из Малайзии, Индии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки описан загадочный новый вид медоедов Мизомела с малоизвестного острова Бабар в Индонезии. Это разноцветные птицы, питающиеся нектаром.

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Они являются важным компонентом островных экосистем и часто являются одними из самых распространенных птиц, обитающих под сенью деревьев на востоке Индонезии. В новом исследовании, опубликованном на сайте BirdLife International, орнитолог Алекс Берриман и его коллеги провели таксономическую ревизию трех популяций вида под названием банда-мизомела (Myzomela boiei).

Эти птицы встречаются на трех отдаленных группах островов в Индонезии, называемых островами Банда, Танимбарс и Бабар. Питаются они нектаром и мелкими беспозвоночными, самцы этого харизматичного вида отличаются своей яркой черно-красной окраской. К этому времени ученые полагали, что Banda Myzomela существовала как два подвида (один на островах Банда, а другой на Танимбаре и Бабаре).

В Индонезии обнаружили новый вид птиц, питающихся нектаром. Фото

Однако новое совместное исследование показывает, что два подвида отличаются окраской, размером и, что немаловажно, пением. Тщательный анализ записей голоса показывает, что птицы на островах Танимбар и Бабар, когда-то считавшиеся идентичными, действительно имеют совершенно разные песни.

Как пишет Sci News, авторы исследовали 28 музейных образцов и 21 звукозапись, а также провели 152 эксперимента с воспроизведением. В результате они пришли к выводу, что три популяции вряд ли будут размножаться друг с другом, и потому их следует рассматривать как три отдельных вида.

"У нового вида примерно на 10% длиннее крылья, клюв и плюсна, более расширенные черные полосы на груди, более темная задняя часть и очень разное пение: птицы с разных островов не реагируют на песни друг друга", – говорят ученые.

Поскольку у популяции острова Бабара не было научного названия – формальности, необходимой для признания нового вида – они назвали ее Myzomela babarensis.

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