В Индонезии обнаружили новый вид птиц, питающихся нектаром. Фото

Международной группой орнитологов из Малайзии, Индии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки описан загадочный новый вид медоедов Мизомела с малоизвестного острова Бабар в Индонезии. Это разноцветные птицы, питающиеся нектаром.

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Они являются важным компонентом островных экосистем и часто являются одними из самых распространенных птиц, обитающих под сенью деревьев на востоке Индонезии. В новом исследовании, опубликованном на сайте BirdLife International, орнитолог Алекс Берриман и его коллеги провели таксономическую ревизию трех популяций вида под названием банда-мизомела (Myzomela boiei).

Эти птицы встречаются на трех отдаленных группах островов в Индонезии, называемых островами Банда, Танимбарс и Бабар. Питаются они нектаром и мелкими беспозвоночными, самцы этого харизматичного вида отличаются своей яркой черно-красной окраской. К этому времени ученые полагали, что Banda Myzomela существовала как два подвида (один на островах Банда, а другой на Танимбаре и Бабаре).

Однако новое совместное исследование показывает, что два подвида отличаются окраской, размером и, что немаловажно, пением. Тщательный анализ записей голоса показывает, что птицы на островах Танимбар и Бабар, когда-то считавшиеся идентичными, действительно имеют совершенно разные песни.

Как пишет Sci News, авторы исследовали 28 музейных образцов и 21 звукозапись, а также провели 152 эксперимента с воспроизведением. В результате они пришли к выводу, что три популяции вряд ли будут размножаться друг с другом, и потому их следует рассматривать как три отдельных вида.

"У нового вида примерно на 10% длиннее крылья, клюв и плюсна, более расширенные черные полосы на груди, более темная задняя часть и очень разное пение: птицы с разных островов не реагируют на песни друг друга", – говорят ученые.

Поскольку у популяции острова Бабара не было научного названия – формальности, необходимой для признания нового вида – они назвали ее Myzomela babarensis.

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