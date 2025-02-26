Орнитолог назвал птиц, которые оказались под угрозой исчезновения в Украине из-за войны

Война разрушает не только человеческие судьбы, но и губительно влияет на природу Украины. Взрывы, заминирование земель, создание аварийных ситуаций на Запорожской и Чернобыльской АЭС, подрыв Каховской дамбы, уничтожение оккупированных природоохранных территорий и земель на линии фронта влияют на то, что животные и птицы гибнут или убегают из своих домов.

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Орнитолог Александр Пономаренко в интервью УНИАН рассказал, как именно военные действия влияют на популяции пернатых. А также назвал птиц, которые оказались под угрозой исчезновения в Украине из-за войны.

Старший научный сотрудник природного заповедника "Днепро-Орильский", орнитолог Александр Пономаренко отметил, что война на птиц влияет по-разному. "Те виды, которые являются обычными, к примеру, воробьеобразные, вьюрковые, дятловые, не испытывают существенного влияния, потому что у них многочисленные популяции, они быстро приспосабливаются к изменению условий жизни", – говорит он.

А вот редкие виды могут страдать больше, особенно если речь идет об объектах заповедного фонда на оккупированных территориях.

"Это виды, занесенные в Красную книгу Украины, преимущественно птицы водно-болотного комплекса – мартины, кулики, пеликаны и т.д. Поэтому основной риск войны касается краснокнижных птиц, которых в фауне Украины насчитывается более 90 видов", – отметил Пономаренко.

Ярким примером является ястреб коротконогий, занесенный в Красную книгу Украины. Его ареал в Украине – только часть Луганской области. "Мы не знаем, что происходит на тех территориях, но я точно уверен, что сейчас они не охраняются и россияне точно не волнуются за экологическое состояние оккупированного региона", – подчеркнул орнитолог.

Эксперт предполагает, что из-за военных действий ястреб коротконогий пошел вглубь своего ареала – дальше на восток, то есть просто исчез с территории Украины.

Известно, что заповедник "Аскания Нова" в Херсонской области был важным местом остановки мигрирующих птиц. По словам биологов, там останавливались 10-15 тысяч особей серого журавля. Однако российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, уничтожив близлежащие места для отдыха пернатых.

Александр Пономаренко отмечает, что в Украине определенные экосистемы существовали при поддержке закона, однако россияне норм украинского природоохранного законодательства соблюдать точно не будут. "Биотопы, как среды обитания с редкими и ценными птицами, скорее всего, будут уничтожены", – предполагает эксперт.

По словам орнитолога сложен вопрос с популяцией степного журавля, поскольку основной ареал его распространения – это Приазовье, Причерноморье, Крым.

"Эти территории – под оккупацией, каких-либо точных данных нет. В Крыму относительно спокойно, а что происходит на охраняемых территориях Приазовья и Причерноморья, я даже боюсь представить", – сказал Пономаренко.

Ранее OBOZ.UA писал, что под угрозой не только воробьи: какие еще птицы могут исчезнуть в Украине.

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