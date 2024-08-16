Уровень воды возле Хортицы существенно упал: появились новые острова и погибла растительность

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в июне 2023 года уровень воды в Днепре возле Хортицы упал на 6 метров, если сравнивать с 2022 годом. В результате в реках и заплавах погибло большое количество водной растительности и донных беспозвоночных.

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Российские террористы существенно повлияли на экологическую ситуацию вокруг Хортицы, нанеся в этом регионе ущерб в 1,5 миллиарда гривен. Об этом zprz.city рассказал и. о. заведующего отделом охраны памятников, истории, археологии и природы Национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко.

В конце июня 2023 максимальное падение уровня воды в Днепре возле Хортицы составляло 4 м 20 см. Однако ситуация с того времени ухудшилась. "Мы видим, что, к сожалению, на Хортице погибли водная растительность – все виды водорослей, росших в хортицких озерах, кроме разнообразных одноклеточных. Даже когда вернулась вода стало понятно, что водная растительность в хортицкой заплаве в большей степени погибла", – сказал Михаил Муленко.

Уцелели только более живущие коловодные растения – кувшины желтые, камыши.

Что касается существенного снижения уровня воды в регионе, то ученый называет несколько причин. "Во-первых, очень мало осадков, этот год очень сухой. Кроме того, из-за повреждений Днепрогэса трудно регулировать технические пропуски воды. Я знаю, что сейчас в Днепровском водохранилище сейчас есть дефицит воды и много воды сбрасывать не могут", – отметил Муленко.

Относительно суммы нанесенного ущерба, причиненного преступными действиями РФ, то глава заповедника "Хортица" рассказал, что проводили расчеты погибших организмов и подавали эту информацию на созданную комиссию при Запорожской областной военной администрации. "Далее эта информация была подана в Государственную экологическую инспекцию для исчисления ущерба и ущерба, причиненного действиями РФ, подрывом Каховской ГЭС для экологии для объекта заповедного фонда – общегеологического заказника "Днепровские пороги", который расположен на острове Хортица. Нам насчитали 1,5 миллиарда гривен убытков", – рассказал Михаил Муленко.

С существенным спадом уровня воды в реке Днепр обнажились острова, ранее невидимые или недоступные. Об этом сообщили на странице Государственной экологической инспекции Южного округа Facebook. Людей просят не ходить на новообразование после падения уровня воды острова. Ведь эти участки могут быть опасными, что может привести к несчастным случаям. Кроме того, экологи отмечают, что на вновь образованных островах могут быть расположены места для гнездования птиц, которые используются для размножения, а присутствие человека может вызвать стресс у пернатых, отпугнуть их от гнезд, что может привести к потере яиц или птенцов.

По словам Михаила Муленко, на Хортице начали гнездиться птицы, которые раньше жили на Кучугурах и в Аскании-Новой. "В этом году мы наблюдали раритетных птиц, которых раньше видели раз в два, пять лет. А в этом году мы их наблюдали не по одному, они гнездились у нас на Хортице и чувствовали себя довольно хорошо. Это огоры, казарки. Раньше они останавливались в основном либо на Кучугурах, либо в Аскании-Новой. Однако сейчас там очень громко. А у нас все-таки гораздо комфортнее и спокойнее, а условия этим птицам подходят", – рассказал эксперт.

Ранее OBOZ.UA писал, что разрушительные последствия подрыва Каховской ГЭС будут отзываться годами.

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