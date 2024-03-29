Подрыв Каховской ГЭС: разрушительные последствия катастрофы, которые будут отзываться годами
Украина страдает от масштабной экологической беды, последствия которой продолжают проявляться даже сейчас. После подрыва Каховской ГЭС, повлекшей массовое затопление большого количества территорий, прошло уже более девяти месяцев.
Он привел к серьезным угрозам для окружающей среды, а жители Херсонщины продолжают страдать от последствий экокатастрофы, живя под обстрелами.
Вода своими неконтролируемыми объемами нанесла ущерб популяции животных и растений, разрушив природные парки, а также дома и хозяйства людей, живших за счет выращивания овощей и фруктов на своих участках.
Житель поселка Новогриднева Николай рассказал, что из-за затопления вода в его доме поднялась на два метра. Он упомянул, что в первую очередь пытался спасать кур, свиней и собак, но большинство из них утонули.
Специалисты до сих пор продолжают устанавливать все последствия взрыва, среди которых затоплены артезианские скважины и канализационные насосные станции, загрязнение источников водоснабжения, уничтожение популяций рыб, моллюсков, птиц и других животных.
Также специалисты зафиксировали попадание пресной воды в Черное море, что привело к определенному опреснению.
Установить все последствия для окружающей среды и биоразнообразия сейчас невозможно. Призываем не забывать и освещать экоцид, который продолжается в Украине.
Напомним, в Каховское водохранилище возвращается вода.
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