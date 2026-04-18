Украинцы смогут увидеть пик метеорного потока Лириды: в какие часы смотреть на небо

В ночь на среду, 22 апреля, украинцы смогут наблюдать за метеорным потоком Лириды. Лучше всего его наблюдать на рассвете, когда радиант из метеоров находится в самой высокой точке на небе.

Видео дня

Об этом сообщает Space.com. Наблюдения лучше вести до восхода солнца.

Метеорный поток Лириды

Лучшее время для наблюдения за Лиридами – это предрассветные часы, когда радиант потока находится выше всего на небе. С наступлением утра радиант дальше будет подниматься, но восход Солнца и более яркое небо усложнят видимость.

Асторономы обычно связывают Лириды с кометой Тэтчер, которая вращается вокруг Солнца каждые 415,5 лет. Последний раз небесное тело достигло максимальной близости к Солнцу в 1861 году.

Во время средней скорости потока можно увидеть от 15 до 20 метеоров в час. Как отмечают ученые, в некоторые годы метеорный поток усиливается, в результате чего количество метеоров возрастает до 100 в час в так называемой "вспышке", однако трудно точно предсказать, когда произойдет именно такая скорость.

Как отмечается, метеорный поток Лириды астрономы фиксируют ежегодно в течение 16-25 апреля. В то же время в NASA заявили, что аналогичные наблюдения состоялись в 1922 году в Греции, 1945 году в Японии и в 1982 году в США.

Напомним, ранее исследователи космоса открыли экстремальную пару черных дыр, которые стремительно сближаются в галактике на расстоянии 500 миллионов световых лет от нашей планеты. Исследователи предполагают, что этот космический "танец" завершится грандиозным столкновением, последствия которого Земля сможет зафиксировать уже через 100 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, предложили новое объяснение происхождения колец Сатурна, которое может изменить представление об этой планете. Исследование базируется на компьютерном моделировании событий, происходивших сотни миллионов лет назад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!