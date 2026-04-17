Земля это почувствует: ученые предупредили о столкновении гигантских черных дыр

Исследователи космоса открыли экстремальную пару черных дыр, которые стремительно сближаются в галактике на расстоянии 500 миллионов световых лет от нашей планеты. Исследователи предполагают, что этот космический "танец" завершится грандиозным столкновением, последствия которого Земля сможет зафиксировать уже через 100 лет.

Видео дня

Использование новейших радиотелескопов позволило идентифицировать скрытую струю энергии, указывающую на наличие не одного, а двух гравитационных монстров, пишет Live Science. Это открытие расширяет наше понимание эволюции галактик и поведения сверхмассивных объектов во Вселенной.

Ожидается, что в результате слияния образуется одна гигантская черная дыра, а высвобожденная энергия пройдет сквозь космос в виде мощной ряби.

Тайна блазара Markarian 501

Объект, который раньше считали обычным блазаром – чрезвычайно ярким ядром галактики, – оказался сложной системой из двух черных дыр. Астрономы годами наблюдали за хаотическими изменениями в ориентации энергетической струи, извергающейся из центра галактики Markarian 501. Благодаря анализу более 80 наборов данных, полученных от международной сети радиотелескопов, ученые заметили вторую струю энергии, вращающуюся против часовой стрелки. Каждый из этих потоков питается собственной черной дырой, масса которой в миллионы раз превышает солнечную.

Важным доказательством этой теории стало явление гравитационного линзирования, зафиксированное летом 2022 года. Гравитация одной черной дыры искривила свет другой, образовав почти идеальное "кольцо Эйнштейна". Это подтвердило сценарий, при котором два объекта находятся в интимной близости друг к другу. Такое редкое выравнивание стало для исследователей "естественной лупой", позволившей заглянуть в самое сердце далекой галактики.

Ниже на картинке – визуализация того, как может образовываться кольцо вследствие гравитационного линзирования. Сверхмассивная черная дыра внутри радиоядра линзирует струю вторичной черной дыры, находящейся позади, превращая ее в кольцо:

Космическое столкновение и гравитационные волны

По подсчетам ученых, гиганты вращаются вокруг общего центра масс примерно раз в 121 день. Расстояние между ними по космическим меркам критически мало, что неизбежно ведет к их сближению и дальнейшему поглощению. Когда эти обреченные объекты столкнутся, они высвободят колоссальное количество энергии в виде гравитационных волн. Эти волны являются возмущениями пространства-времени, которые распространяются со скоростью света.

Следующий век станет решающим для подтверждения этой теории, поскольку детекторы на Земле должны уловить эти мощные сигналы. Мощность ожидаемого слияния может превзойти все ранее зафиксированные космические события такого типа. Это позволит человечеству впервые изучить свойства столь массивных пар черных дыр в момент их окончательного объединения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.