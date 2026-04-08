Откуда взялись кольца Сатурна: ученые выдвинули новую теорию

Ученые предложили новое объяснение происхождения колец Сатурна, которое может изменить представление об этой планете. Исследование базируется на компьютерном моделировании событий, происходивших сотни миллионов лет назад.

Согласно новой гипотезе, кольца могли сформироваться значительно позже, чем считалось ранее. Они не являются ровесниками самой планеты, а возникли вследствие разрушения ее спутника. Эта теория частично объясняет необычную чистоту и состав колец. Как пишет IFLScience, доклад был представлен на Конференции по лунным и планетарным наукам 2026 года в Техасе.

Ранее ученые считали, что кольца Сатурна образовались вместе с планетой около 4,5 миллиарда лет назад. Однако данные, полученные из миссии космического аппарата Cassini, поставили это под сомнение. Оказалось, что кольца почти полностью состоят из чистого водяного льда и почти не содержат пыли.

В связи с этим возникла проблема: за миллиарды лет кольца должны были бы значительно загрязниться космической пылью. Но этого не произошло, что указывает на их относительно "молодой" возраст. Именно эта особенность заставила ученых искать альтернативные объяснения их происхождения.

Гипотеза о разрушенном спутнике

Новая теория связывает появление колец с гипотетическим спутником Сатурна, который получил название "Хризалис". По расчетам, примерно 100 миллионов лет назад он мог подойти слишком близко к планете. Мощные гравитационные силы разорвали его на части, в частности отделили ледяную оболочку от каменного ядра.

Моделирование показало, что именно ледяные обломки могли образовать кольца, тогда как большая часть каменных фрагментов осталась в большем остатке спутника. Часть льда была выброшена в космос, а другая – сформировала структуру, которую мы наблюдаем сегодня.

Ученые также предполагают, что изначально кольца могли быть значительно массивнее. Со временем их масса уменьшилась под влиянием гравитации крупных спутников Сатурна, в частности Титана.

