Удивительная мясистая капля: ученые показали, как выглядит одно из самых древних животных на Земле

Ученые показали, как выглядит одно из самых древних животных на Земле. На первый взгляд она напоминает сплющенную круглую мясистую каплю.

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Следы одного из ранних существ были найдены в глубинах Южной Австралии. По словам исследователей, ее сложная конструкция конкурирует со всеми остальными окаменелостью, найденными к ней, пишет ScienceAlert.

Благодаря сотрудничеству между американскими учеными и палеонтологами из Музея Южной Австралии удалось найти доисторический ком, названный Quaestio simpsonorum.

Исследователи считают это существо животным из-за тех черт, которые у него есть: несколько клеток, способность двигаться и особая форма тела.

Интересно, что исследователи обнаружили более 12 окаменелостей этих существ со следами – отпечатками их рыхлых тел. Некоторые из этих отпечатков имеют слегка смещенные контуры, что свидетельствует о том, что это были одни из первых животных, умеющих двигаться самостоятельно.

"Одним из самых интересных был момент, когда мы перевернули камень и заметили след окаменелости по образцу Quaestio – очевидный признак того, что организм был подвижным, он мог двигаться", – сказал эволюционист Гарвардского университета, биолог Ян Хьюз.

По словам исследователей, находка чуть меньше человеческой ладони с выразительной формой знака вопроса Quaestio, по которому он и был так назван. Именно этот знак отличает левую и правую сторону существа, признак двусторонней симметрии.

"Нет других окаменелостей того времени, которые так четко демонстрировали этот тип тела", – подчеркнул геолог Университета штата Флорида Скотт Эванс.

Асимметрия является составной частью современных животных, в том числе людей. Ученые предполагают, что Quaestio, возможно, был первым, кто обладал такой формой тела.

"Изучение истории жизни с помощью окаменелостей рассказывает нам, как эволюционировали животные и какие процессы вызвали их вымирание", – рассказала палеонтолог Мэри Дроссер, ведущий научный сотрудник национального парка Нильпена Эдиакара, где была обнаружена окаменелость.

"Земля – единственная планета, на которой пока что нашли жизнь. Поэтому нам стоит вернуться в прошлое нашей планеты, чтобы понять, как здесь развивалась жизнь", – подчеркнула Мэри Дроссер.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Китае нашли окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом.

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