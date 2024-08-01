В Китае обнаружили окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом: у ученых 'отвисли челюсти'. Фото

В Китае исследователи отыскали окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом. У ученых от такой удивительной находки просто "отвисли челюсти".

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По словам ученых, найденная окаменелость личинки настолько хорошо сохранилась, что стала дорожной картой для исследования эволюции членистоногих в кембрийский период. Благодаря останкам микроскопического червеобразного существа, жившего полмиллиарда лет назад, исследователи обнаружили, как развился мозг огромной группы животных, пишет LiveScience.

По результатам первых исследований, найденное существо умерло, находясь на раннем этапе развития или стадии личинки. Оно относится к новому виду под названием Юти юаньши (youti yuanshi переводится с китайского – примитивная личинка).

Ученые говорят, что это существо обитало в кембрийских морях и помогло в создании таких членистоногих, как насекомые, пауки и крабы. Окаменелость, имеющая размер песчинки, очень хорошо сохранилась.

"Когда я когда-то мечтал об одной окаменелости, которую больше всего хотел бы открыть, то всегда думал о личинке членистоногого, потому что данные о ее развитии чрезвычайно важны для понимания их эволюции. Но личинки так крошечны и хрупки, что шансы найти ее окаменелость практически равны нулю – по крайней мере, я так думал!", – рассказал ведущий автор исследования, профессор палеонтологии Даремского университета в Великобритании Мартин Смит.

Команда исследователей нашла окаменелость в скальной формации Юаньшань в китайской провинции Юньнань. Ученые просканировали находку с помощью рентгеновских лучей, чтобы создать виртуальные 3D изображения ее внутренних структур. Согласно исследованию, изображение обнаружили мозг и примитивную систему кровообращения, включая следы нервов, влияющих на ноги и глаза личинки.

"Я уже знал, что эта простая червеобразная окаменелость была чем-то особенным, но когда я увидел удивительные структуры, сохранившиеся под ее кожей, у меня просто отвисла челюсть. Как могли эти сложные особенности избежать распада? Все ради того, чтобы мы это увидели через полмиллиарда лет", – сказал с радостью профессор Смит.

Исследователи не понимают, каким образом после смерти этого существа его мягкие ткани были заменены фосфатом и сохранены в скале. Мартин Смит предположил, что в воде, вероятно, был высокий уровень фосфора, который обеспечил сырье для превращения клеток в фосфатные минералы.

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