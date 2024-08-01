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В Китае обнаружили окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом: у ученых "отвисли челюсти". Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
2,5 т.
В Китае обнаружили окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом: у ученых 'отвисли челюсти'. Фото

В Китае исследователи отыскали окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом. У ученых от такой удивительной находки просто "отвисли челюсти".

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По словам ученых, найденная окаменелость личинки настолько хорошо сохранилась, что стала дорожной картой для исследования эволюции членистоногих в кембрийский период. Благодаря останкам микроскопического червеобразного существа, жившего полмиллиарда лет назад, исследователи обнаружили, как развился мозг огромной группы животных, пишет LiveScience.

В Китае обнаружили окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом: у ученых "отвисли челюсти". Фото

По результатам первых исследований, найденное существо умерло, находясь на раннем этапе развития или стадии личинки. Оно относится к новому виду под названием Юти юаньши (youti yuanshi переводится с китайского – примитивная личинка).

Ученые говорят, что это существо обитало в кембрийских морях и помогло в создании таких членистоногих, как насекомые, пауки и крабы. Окаменелость, имеющая размер песчинки, очень хорошо сохранилась.

"Когда я когда-то мечтал об одной окаменелости, которую больше всего хотел бы открыть, то всегда думал о личинке членистоногого, потому что данные о ее развитии чрезвычайно важны для понимания их эволюции. Но личинки так крошечны и хрупки, что шансы найти ее окаменелость практически равны нулю – по крайней мере, я так думал!", – рассказал ведущий автор исследования, профессор палеонтологии Даремского университета в Великобритании Мартин Смит.

В Китае обнаружили окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом: у ученых "отвисли челюсти". Фото

Команда исследователей нашла окаменелость в скальной формации Юаньшань в китайской провинции Юньнань. Ученые просканировали находку с помощью рентгеновских лучей, чтобы создать виртуальные 3D изображения ее внутренних структур. Согласно исследованию, изображение обнаружили мозг и примитивную систему кровообращения, включая следы нервов, влияющих на ноги и глаза личинки.

В Китае обнаружили окаменелость личинки в возрасте 500 миллионов лет с сохранившимся мозгом: у ученых "отвисли челюсти". Фото

"Я уже знал, что эта простая червеобразная окаменелость была чем-то особенным, но когда я увидел удивительные структуры, сохранившиеся под ее кожей, у меня просто отвисла челюсть. Как могли эти сложные особенности избежать распада? Все ради того, чтобы мы это увидели через полмиллиарда лет", – сказал с радостью профессор Смит.

Исследователи не понимают, каким образом после смерти этого существа его мягкие ткани были заменены фосфатом и сохранены в скале. Мартин Смит предположил, что в воде, вероятно, был высокий уровень фосфора, который обеспечил сырье для превращения клеток в фосфатные минералы.

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