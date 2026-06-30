Ученые обновили алгоритм действий на случай обнаружения инопланетян: кто будет говорить от имени Земли

Международная академия астронавтики (IAA) впервые за более чем 15 лет существенно обновила протоколы SETI, разработанные на случай обнаружения сигнала от внеземной цивилизации. Правила разделены на восемь разделов и определяют принципы поведения: от проверки доказательств и информирования общественности до возможного контакта с другой формой разумной жизни.

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В Институте SETI пояснили, что эти рекомендации послужат основой для ученых всего мира, если появятся четкие доказательства существования внеземного разума. Протоколы пришлось актуализировать с учетом развития современных технологий.

"Информационный ландшафт кардинально изменился с момента последнего обновления в 2010 году, что обусловило необходимость новых принципов борьбы с дипфейками и дезинформацией, генерируемой искусственным интеллектом, и новых требований немедленной глобальной коммуникации", – говорится в отчете.

Члены SETI считают, что изменения в протоколах "устанавливают критический баланс между правом общественности на информацию и профессиональной безопасностью исследователей".

Доктор философии Челси Харамия отметила, что последняя версия правил содержит конкретные положения, которые дают учёным право отклонять текущие запросы СМИ, пока исследование продолжается. Это право гарантирует, что ученые могут сосредоточиться на основной задаче – подтверждении открытия – без внешнего давления.

Основное изменение в протоколах SETI касается контакта с инопланетянами

Одна из центральных идей, вошедших в обновленные протоколы, заключается в том, что ни одно отдельное лицо, учреждение или страна не должны самостоятельно принимать решения о реагировании. Любые ответные действия должны быть результатом международных консультаций, а не односторонних решений.

Харамия, сотрудница Института SETI, пояснила, что проведение по-настоящему глобальной дискуссии является логистически сложной задачей. Впрочем, главное в том, что это создаст уникальные этические вызовы: любая реакция на внеземной сигнал может повлиять на целые поколения людей.

Кроме того, учёные должны выступать в роли ответственных посредников для всей земной экосистемы (включая виды, не относящиеся к человеку).

Что сказано в "Декларации принципов проведения поиска внеземного разума" (далее цитируем):

"Специалисты по SETI должны сотрудничать с соответствующими международными консультантами, чтобы рассмотреть, следует ли давать потенциальный ответ на подтверждённое обнаружение внеземного разума, и если да, то каким должно быть его содержание. До получения результатов таких консультаций ответ не должен отправляться. Эти консультации должны проводиться через Организацию Объединенных Наций и другие широко представительные международные органы. Конкретные процедуры проведения консультаций должны быть изложены в отдельном соглашении, декларации или договоренности для обеспечения скоординированного и ответственного подхода".

Как и общественное соглашение против загрязнения, вышеуказанные протоколы SETI не являются юридически обязательными. Однако они устанавливают универсальные и глобальные нормы, основанные на прозрачности и совместной ответственности.

Добавим: Институт SETI – это некоммерческая исследовательская организация, зарегистрированная в Калифорнии (США). Ее миссия заключается в исследовании и объяснении происхождения жизни во Вселенной, а также в обмене этими знаниями с общественностью, прессой и правительством. SETI расшифровывается как "поиск внеземного разума".

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