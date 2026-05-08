НЛО существует? Пентагон начал обнародовать секретные файлы об аномальных явлениях. Видео

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
5 минут
441
Пентагон официально начал публикацию секретных материалов об НЛО и аномальных явлениях. К работе над проектом присоединились Белый дом, американская разведка, NASA, ФБР, Министерство энергетики США и офис AARO, который занимается исследованием неизвестных явлений в воздухе, космосе и океане.

Для этого в США запустили отдельный сайт war.gov/UFO, где постепенно будут появляться документы, фотографии и видео, которые ранее были засекречены. В Пентагоне заявили, что часть материалов уже прошла проверку безопасности, однако некоторые случаи до сих пор не имеют окончательного объяснения.

В заявлении Департамента войны США отметили, что рассекречивание документов происходит по поручению президента Дональда Трампа относительно большей прозрачности в вопросах неопознанных аномальных явлений. В ведомстве пояснили, что сейчас идет масштабная проверка десятков миллионов документов, многие из которых существуют только в бумажном виде и охватывают несколько десятилетий.

В Пентагоне отметили, что материалы будут публиковать постепенно – новые пакеты документов обещают выкладывать каждые несколько недель. "Мы будем искать правду и делиться нашими выводами с американским народом", – говорится в сообщении.

Что именно открыли

В США уточнили, что на сайте архивируют прежде всего нерешенные случаи. Речь идет о ситуациях, в которых правительство не смогло окончательно установить природу зафиксированных явлений из-за недостатка данных или других доказательств.

В Пентагоне также заявили, что приветствуют анализ материалов со стороны частных экспертов и исследователей. И, похоже, именно этот момент вызвал больше всего обсуждений в соцсетях после запуска портала. Часть пользователей уже начала активно просматривать первые документы и искать новые детали.

Отдельное заявление сделал министр войны США Пит Хэгсет. По его словам, администрация Трампа стремится обеспечить "беспрецедентную прозрачность" в отношении того, что американское правительство знает об аномальных явлениях.

"Эти файлы, скрытые за грифами секретности, давно подпитывали обоснованные предположения – и настало время, чтобы американский народ увидел это собственными глазами", – заявил Гегсет.

Масштабный архив

В Пентагоне отметили, что процесс рассекречивания стал одним из крупнейших за последние годы. Для этого координируют работу десятков государственных агентств и проверяют архивы, которые накапливались много десятилетий.

В то же время в США подчеркнули, что отдельно продолжат публиковать отчеты о случаях, которые уже удалось объяснить. Такие отчеты предусмотрены американским законодательством.

Странное видео с неба

Одним из самых обсуждаемых материалов после запуска нового архива стало видео с неизвестным объектом в форме гигантской звезды. На кадрах видно, как объект хаотично движется в небе и резко меняет направление.

Видео обнародовали после частичного рассекречивания данных об НЛО, которые Пентагон начал публиковать в рамках нового проекта. В Министерстве войны США заявили, что документы, фото и записи будут выкладывать поэтапно, по мере завершения проверок и снятия грифов секретности.

В США также подтвердили, что часть случаев до сих пор остается без официального объяснения из-за недостатка данных или невозможности точно установить природу зафиксированных явлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не считает НЛО инопланетянами и объясняет их происхождение религиозными убеждениями. При этом он подтвердил, что работает над раскрытием засекреченных правительственных материалов, связанных с НЛО.

СШАВашингтонНЛОПентагонинопланетянекосмосДональд ТрампПит Хегсет
