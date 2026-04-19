В США загадочно умерли или пропали без вести 11 ученых связанных с НЛО, Трамп забил тревогу

В США за последние несколько лет зафиксировано по меньшей мере 11 случаев смертей и исчезновений ученых, связанных с космическими, ядерными программами и исследованиями НЛО. В Белом доме заявили, что ситуация может стать предметом официального расследования, если информация подтвердится.

Видео дня

С 2022 года случаи исчезновений и смертей участились. Об этом сообщает Fox News.

"Все это и вправду выглядит необычно", – заявил президент США.

Речь идет о загадочных исчезновениях специалистов, которые работали в сфере космических исследований, ядерных технологий или имели доступ к секретной информации. Часть из них также была связана с темой неизвестных воздушных явлений (НЛО).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация может изучить эти инциденты. Если же информация подтвердится, правительство сочтет этот вопрос заслуживающим внимания.

Среди известных случаев:

Эми Эскридж (Amy Eskridge) – 34 года, умерла 11 июня 2022 года. Считалась исследовательницей "антигравитации" и соучредителем Institute for Exotic Science. Официальная причина смерти – самоубийство, однако ранее она заявляла о давлении и угрозах из-за своей работы.

– 34 года, умерла 11 июня 2022 года. Считалась исследовательницей "антигравитации" и соучредителем Institute for Exotic Science. Официальная причина смерти – самоубийство, однако ранее она заявляла о давлении и угрозах из-за своей работы. Майкл Дэвид Хикс (Michael David Hicks) – 59 лет, умер 30 июля 2023 года. Работал в Лаборатории реактивного движения NASA над миссией DART. Причина смерти не разглашена.

Фрэнк Майвальд (Frank Maiwald) – 61 год, умер 4 июля 2024 года. Инженер NASA, который разрабатывал инструменты для поиска признаков жизни на других планетах. Причина смерти также не обнародована.

Моника Реза (Monica Reza) – 60 лет, пропала 22 июня 2025 года во время похода в Калифорнии. Работала инженером в NASA, занималась новыми материалами для космических аппаратов.

Мелисса Касиас (Melissa Casias) – 53 года, пропала 26 июня 2025 года. Работала в Los Alamos National Laboratory, связанном с разработкой ядерного оружия.

Энтони Чавес (Anthony Chavez) – 79 лет, пропал 8 мая 2025 года. Бывший сотрудник той же лаборатории, пропал без телефона и документов.

Стивен Гарсия (Steven Garcia) – 48 лет, пропал 28 августа 2025 года. Работал в Kansas City National Security Campus, имел доступ к секретным данным о компонентах ядерного оружия.

Карл Гриллмайр (Carl Grillmair) – 47 лет, убит 16 февраля 2026 года. Ученый California Institute of Technology, работал над космическими телескопами. Его смерть официально признана убийством.

Уильям Нил МакКасланд (William Neil McCasland) – 68 лет, пропал 27 февраля 2026 года. Генерал-майор ВВС США в отставке, связанный с исследованиями НЛО и секретными программами.

Сейчас часть случаев имеет официальные объяснения или находится под следствием, однако совокупность инцидентов вызывает повышенное внимание как в обществе, так и среди представителей власти. Тем не менее нет подтверждений единой связи между всеми происшествиями, но тема активно обсуждается на уровне федерального правительства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!