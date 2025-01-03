Ученые обнаружили таинственный вулкан, который 'превратил лето в зиму' и вызвал разрушительный голод почти 200 лет назад

Ученые наконец нашли таинственный вулкан, вызвавший глобальный климатический катаклизм почти 200 лет назад. Масштабное извержение заполнило атмосферу "серными газами", что "превратило лето в зиму" и спровоцировало разрушительный голод.

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Ученые из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии предполагали, что виновником тех страшных событий в 1831 году был один из 160 четвертичных наземных вулканов или 89 подводных вулканов на Курильском архипелаге. В результате дополнительных исследований, эксперты склоняются к версии, что глобальные потрясения вызвал вулкан Заварицкий, расположенный на удаленном безлюдном острове Симушир, который является частью Курильских островов – спорной территории между Россией и Японией, пишет Independent.

Эксперты из Сент-Эндрюсского университета говорят, что они отследили извержение и проанализировали записи керна льда с этого события благодаря новаторским технологиям. По словам ученых, они нашли "идеальное совпадение отпечатков пальцев" с отложениями пепла, пишет TheSun.

"В последние годы мы разработали способность извлекать микроскопические осколки пепла из кернов полярного льда и проводить детальный химический анализ. Эти осколки невероятно маленькие, примерно один десятый диаметр человеческого волоса", – росказал доктор Уилл Хатчисон из Университета Сент-Эндрюса.

Отложения керна льда были датированы и сопоставлены с вулканом Заварицким на удаленном острове Симушир.

Ученые говорят, что во время холодной войны Советский Союз использовал Симушир как секретную базу атомных подлодок и судна были пришвартованы в затопленном вулканическом кратере.

Спустя годы, ученые смогли узнать гораздо больше о вулкане и его извержениях. "Мы проанализировали химический состав льда с очень высоким временным разрешением. Это позволило нам определить точное время извержения на весну-лето 1831 года, а также подтвердить, что оно было очень взрывоопасным. А потом мы вытащили крошечные осколки пепла", – объяснил Хатчисон.

Поиск совпадения занял много времени и потребовал сотрудничества с учеными из Японии и России, которые прислали образцы, собранные из этих отдаленных вулканов десятилетие назад, отметили исследователи.

"Момент, когда мы проанализировали в лаборатории два образца пепла, один от вулкана, а другой от ядра льда, был эврикой. Я не мог поверить, что цифры были совместимы. После этого я потратил много времени, углубляясь в возраст и размер извержения в записях Курил, чтобы действительно убедиться, что совпадение было истинным", – подчеркнул Уилл Хатчисон.

Несмотря на то, что извержение 1831 года произошло на очень отдаленном острове, оно все равно имело значительное глобальное влияние, отмечают ученые. Поэтому исследователи из Университета Сент-Эндрюс говорят, что нужно определить источники более загадочных извержений, чтобы их можно было нанести на карту и контролировать.

"Подобных вулканов так много, что подчеркивает, насколько трудно будет предсказать, когда или где может произойти следующее извержение мощности", – сказал Хатчисон.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые предупредили о приближении извержения вулкана, который может повлечь за собой неурожай, голод, смертельные болезни.

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